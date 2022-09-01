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Ектор Хіменес-Браво приготував ньокі з грибами: рецепт від шеф-кухаря

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Ектор Хіменес-Браво приготував ньокі з грибами: рецепт від шеф-кухаря - фото 1

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом. Він закликає спробувати ньокі з грибами. Скуштуйте і ви італійські галушки!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати ньокі – італійські галушки. Це маленькі шматочки тіста, які варять, а потім подають з різними соусами.

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Картопля з грибами може бути смачною не тільки з пательні. Це простий, але вишуканий рецепт, від якого вся сім'я буде в захваті. Це тепер мій улюблений рецепт з картоплею", – коментує кухар.

Інгредієнти:

  • Картопля – 200 грамів
  • Борошно – 2-3 ст. л.
  • Яйце – 1 шт
  • Печериці – 150 грамів
  • Часник – 5 грамів
  • Шалот – 20 грамів
  • Тим'ян – 5 грамів
  • Вершки (жирні) – 100 мл
  • Сіль, перець

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