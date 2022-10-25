Ліза Глінська поділилася перевіреним рецептом гарбузових сирників

Кулінар Ліза Глінська поділилася зі своїми підписниками у соцмережах секретом легкого приготування гарбузових сирників. Спробуйте приготувати й ви цю смачну страву вдома!

Ліза Глінська показала, як приготувати вдома гарбузові сирники – найкращий корисний та домашній сніданок з домашнього сиру.

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Шукаєте, що приготувати із творога та гарбуза? Приготуйте зі мною ці сирнички, вони неймовірно смачні", – закликає Ліза Глінська.

Інгредієнти на гарбузові сирники:

400 г домашнього сиру

150 г гарбуза

30 г цукру (1.2 ст.л.)

40 г борошна (2 ст.л. без гірки)

50 г яйця (1 шт)

цедра 1 апельсина

кориця (за бажанням)

сіль

Додатково:

борошно для обвалювання

олія для смаження

Рецепт:

Натираємо гарбуз та цедру апельсина на терці, додаємо корицю. Залишаємо. Перетираємо домашній сир, додаємо цукор, борошно, сіль. Додаємо гарбуз. Перемішуємо. Формуємо сирники, обвалюємо їх у борошні, обсмажуємо на олії. Викладаємо на паперові серветки.

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