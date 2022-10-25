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Ліза Глінська поділилася перевіреним рецептом гарбузових сирників

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Ліза Глінська поділилася перевіреним рецептом гарбузових сирників - фото 1

Кулінар Ліза Глінська поділилася зі своїми підписниками у соцмережах секретом легкого приготування гарбузових сирників. Спробуйте приготувати й ви цю смачну страву вдома!

Ліза Глінська показала, як приготувати вдома гарбузові сирники – найкращий корисний та домашній сніданок з домашнього сиру.

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Шукаєте, що приготувати із творога та гарбуза? Приготуйте зі мною ці сирнички, вони неймовірно смачні", – закликає Ліза Глінська.

Інгредієнти на гарбузові сирники:

  • 400 г домашнього сиру
  • 150 г гарбуза
  • 30 г цукру (1.2 ст.л.)
  • 40 г борошна (2 ст.л. без гірки)
  • 50 г яйця (1 шт)
  • цедра 1 апельсина
  • кориця (за бажанням)
  • сіль

Додатково:

  • борошно для обвалювання
  • олія для смаження

Рецепт:

  1. Натираємо гарбуз та цедру апельсина на терці, додаємо корицю. Залишаємо.
  2. Перетираємо домашній сир, додаємо цукор, борошно, сіль.
  3. Додаємо гарбуз. Перемішуємо.
  4. Формуємо сирники, обвалюємо їх у борошні, обсмажуємо на олії.
  5. Викладаємо на паперові серветки.

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