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Ліверпуль – Баварія онлайн трансляція: де і коли дивитися матч Ліги чемпіонів

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Liverpool - Bayer - фото 1
Liverpool - Bayer

Матч між командами Ліверпуль – Баварія у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 19 лютого. Дізнайтеся, на якому каналі дивитися топовий поєдинок та де буде онлайн трансляція!

Ліверпуль та Баварія зустрінуться в центральному матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2019. Цей поєдинок заслуговує особливої уваги, адже шанси команд на перемогу практично рівні. До того ж, обидва клуби по п'ять разів вигравали ЛЧ і мають великий досвід виступів у єврокубках. Хто ж переможе цього разу? До вашої уваги анонс матчу 19 лютого!

Тут більше: Прогноз букмекерів на матч Ліверпуль – Баварія

Коли і де дивитися онлайн Ліверпуль – Баварія

  • Дата: 19.02.2019
  • Коли: 22:00
  • На якому каналі дивитися матч: Футбол 1
  • Де буде онлайн трансляція: сайт OLL.tv
  • Прогноз букмекерів: 2.06 – 3,75 – 3.60

Матч пройде на легендарному стадіоні "Енфілд", і саме господарі поля вважаються фаворитами протистояння. Незважаючи на те, що і Баварія, і Ліверпуль мають довгу єврокубкову історію, вони перетиналися нечасто – всього п'ять разів.

Остання офіційна зустріч команд відбулася в 2001 році: тоді "червоні" переграли мюнхенців в матчі за Суперкубок УЄФА (3:2). Ще 20 роками раніше Ліверпуль пройшов Баварію завдяки виїзному голу в Кубку європейських чемпіонів 1980/1981 (0: 0, 1:1), а в півфіналі цього ж турніру 1971/1972 сильнішою була Баварія (0:0, 3:1) .

Are you Team Salah or Team Lewy? #UCL

Допис, поширений UEFA Champions League (@championsleague)

У матчі 19 лютого шанси обох грандів приблизно рівні, хоча Ліверпуль все ж показує впевненішу гру і букмекери роблять ставку саме на його перемогу. Зважаючи на значні кадрові проблеми в Баварії, такий прогноз і справді є найімовірнішим.

Дивіться матч онлайн та підтримуйте свого фаворита!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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