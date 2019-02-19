Ліверпуль – Баварія: анонс матчу, прогноз букмекерів та стартові склади ЛЧ

Матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між командами Ліверпуль – Баварія відбудеться у вівторок, 19 лютого. До вашої уваги анонс і прогноз поєдинку, а також стартові склади клубів!

У центральному поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зустрінуться п'ятиразові переможці турніру Ліверпуль та Баварія. Обидві команди серйозно налаштовані на перемогу, та кому ж пощастить більше?

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Анонс матчу Ліверпуль – Баварія

"Червоні" підходять до цього матчу після впевненої перемоги над Борнмутом (3:0), хоча до цього підопічні Юргена Клоппа двічі зіграли внічию. При цьому свій останній матч Ліверпуль провів ще 9 лютого, тож на підготовку до поєдинку Ліги чемпіонів футболісти мали цілих 10 днів. За цей час гравці мали змогу добре відновитися, що, без сумніву, пішло на користь команді.

Однак без кадрових проблем не обійшлося: Клопп має істотні труднощі в захисті. З Баварією точно не зіграють Ловрен і Гомес. Також через дискваліфікацію матч пропустить Вірджил ван Дейк. Крайнє тренування пропустив і Роберто Фірміно, тож його участь у матчі під питанням. Можливо, у центрі оборони зіграють Фабіньо і Жоеля Матіпа.

Загалом мерсисайдці демонструють впевнену гру в чемпіонаті, хоча почуваються не настільки комфортно в цій Лізі чемпіонів. Водночас слід взяти до уваги, що "червоні" дуже небезпечні вдома. Ліверпуль має 19-матчеву безпрограшну серію домашніх поєдинків.

Ліверпуль

Але Баварія – інший випадок, особливо зважаючи на роль Клоппа, який сам родом з Німеччини і ще в ролі тренера Майнца і Боруссії виграв тільки 9 із 29 матчів у мюнхенців. Якщо на старті сезону Баварія на чолі з новим тренером Ніко Ковачем виглядала доволі безпорадно, то зараз команда виправила більшість своїх проблем.

З першого грудня 2018-го мюнхенці виграли 9 з 10 матчів у Бундеслізі і повернулися в гонку за титулом. Водночас у крайньому поєдинку, який відбувся 15 лютого 2019, Баварія ледь вирвала три очки в Аугсбурга.

Не додає впевненості й той факт, що в Ліверпуль Ковач не взяв своїх найдосвідченіших гравців – Арьєн Роббен травмований, у Боатенга теж проблеми зі здоров'ям. Також у матчі ЛЧ не зіграє дискваліфікований Томас Мюллер. І лише в останній момент до Ліверпуля самостійно прибув Франк Рібері, у якого вночі напередодні матчу народилася донька.

Баварія

Цікаві факти:

Баварія і Ліверпуль по п'ять разів вигравали Лігу чемпіонів.

Ліверпуль не пропускає і не програє в шести матчах 1/8 фіналу ЛЧ поспіль. Щоправда, в минулому сезоні мерсисайдці вперше за 10 років пробилися в плей-офф.

Баварія не програє у восьми гостьових матчах ЛЧ поспіль – шість перемог і дві нічиї.

Останній раз команди зустрічалися між собою в Суперкубку Європи в 2001 році. Тоді перемогу святкував Ліверпуль – 3:2.

Прогноз і ставки букмекерів на матч ЛЧ

Фаворитом поєдинку букмекери називають господарів поля, однак і гості не є явним аутсайдером. Так, Фаворит-Спорт пропонує робити ставки на "червоних" з коефіцієнтом 2,01. Натомість тріумф Баварії оцінюється у 3,65, а нічия може збільшити ставку в 3,75 рази.

Практично такий прогноз на матч робить і контора 1xbetua, у якій коефіцієнт на перемогу Ліверпуля становить 2.08, на перемогу мюнхенців – 3.66, на нічийний рахунок – 3.76.

У Рarimatch погоджуються з іншими конторами. Тут також вірять у звитягу мерсисайдців: коефіцієнт на Ліверпуль 2.06, менш ймовірною є перемога Баварії – 3.60, а коефіцієнт на нічию складає 3.65.

Енфілд

Орієнтовні стартові склади команд

Ліверпуль: Алісон – Александер-Арнольд, Фабіньо, Матіп, Робертсон – Гендерсон, Мілнер, Вейналдум – Салах, Фірміно, Мане

Не зіграють: Ван Дейк, Гомес, Окслейд-Чемберлен

Під питанням: Ловрен, Шачірі, Фірміно

Баварія: Ноєр – Кімміх, Зюле, Гуммельс, Алаба – Мартінес, Тьяго – Гнабрі, Хамес, Коман – Левандовский

Не зіграють: Роббен, Толіссо, Мюллер, Боатенг

Під питанням: Рібері, Коман, Горецка

Форвард Баварії Роберт Левандовський

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