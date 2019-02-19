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Ліон – Барселона: прогноз, коли і де дивитися матч Ліги чемпіонів
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Матч між командами Ліон – Барселона у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться у вівторок, 19 лютого. Читайте анонс і прогноз на поєдинок, а також дізнайтеся, коли і де дивитися топову гру онлайн!
Ліга чемпіонів УЄФА у розпалі! Уже сьогодні відбудуться матчі 1/8 фіналу турніру, в одному з яких зустрінуться команди Ліон та Барселона. До вашої уваги анонс поєдинку 19 лютого!
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Коли і де дивитися матч Ліон – Барселона
- Дата: 19.02.2019
- Коли: 22:00
- На якому каналі: Футбол 2
- Де дивитися онлайн: на сайті OLL.tv
- Прогноз і ставки букмекерів: 4.4 – 1.8
Матч відбудеться на стадіоні "Стад де Люм'єр", і для господарів поля він справді стане принциповим. Раніше команди провели між собою шість матчів, але "левам" ще жодного разу не вдавалося обіграти каталонський клуб. Цього разу Ліон спробує взяти реванш.
Перед очним протистоянням і Барселона, і Ліон здобули перемоги у своїх національних чемпіонатах. Лідер Ла Ліги впорався з Вальядолідом (1:0), а команда Бруно Женез завдала поразки Генгаму (2:1)
До мінімальної перемоги над Вальядолідом каталонці двічі зіграли внічию в чемпіонаті, а також звели до нічиєї зустріч з Реалом в Кубку Іспанії. При цьому напружений календар Барси позначився на загальному результаті: лише раз в чотирьох крайніх матчах команда забила більше ніж один гол. Зрештою, і після першої зустрічі з Ліоном графік для команди Ернесто Вальверде простішим не стане: каталонців очікує дві битви з Реалом поспіль.
Натомість Ліон вперше за 7 останніх сезонів вийшов із групи Ліги чемпіонів: саме французи не пустили "гірників" в плей-офф турніру. У Лізі 1 справи в "ткачів" йдуть доволі непогано, а недавно команді вдалося завдати ПСЖ першої поразки в чемпіонаті. Зараз Ліон третій і бореться з Ліллем за друге місце.
Прогноз і ставки букмекерів на матч ЛЧ
Фаворитом матчу букмекери вважають Барселону, хоча, зважаючи на не надто стабільну гру каталонців, Ліон також може поборотися за очки. На гостьову перемогу Мессі і Ко контори дають коефіцієнт 1,77, на нічию – 4,10, а на успіх "ткачів" – 4,40.
Барселона також є беззаперечним фаворитом на вихід у наступний етап турніру. На прохід каталонців можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,11, а на французький клуб – 6,00.
Орієнтовні стартові склади команд
Не підвищує шанси Ліона відсутність провідного хавбека Набіла Фекіра. Автор 11 голів команди в сезоні пропустить перший матч через дискваліфікацію.
- Ліон: Лопеш – Дюбуа, Марсело, Денайєр, Менді – Тусар, Ндомбеле – Траоре, Депай, Ауар – М. Дембеле
У Барселони не буде Томаса Вермалена і Артура Мело, а також, ймовірно, Самуеля Юмтіті. Екс-захисник Ліона сподівався відновитися до Ліги чемпіонів, але проблеми з коліном навряд чи дозволять повернутися саме у відповідальному матчі ЛЧ.
- Барселона: тер Штеген – Семеду, Піке, Лангле, Альба – Ракітіч, Бускетс, Коутіньо – У. Дембеле, Мессі, Суарес
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