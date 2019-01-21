Лів Тайлер у білизні вразила мережу: фотофакт

Популярна акторка Лів Тайлер розбурхала Reddit своїми відвертими фото у білизні.

41-річна американська акторка Лів Тайлер, яка продовжує займатись кар'єрою після появи у британському історичному серіалі "Порох" з зіркою "Гри престолів" Кітом Харінгтоном.

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Окрім цього, красуня ще й знімається у рекламах відомих брендів. Однією з останніх зйомок у 2018 стала фотосесія Лів для Triumph. Саме одна з цих світлин опинилась на платформі Reddit. Користувач з ніком GWhisperer опублікував кадр з Тайлер у білизні, викликавши справжній фурор. За короткий час допис побачили понад 27 тис. осіб, а також прокоментували більш як 1,2 тис. коментарів. І це не дивно, адже у свої 41 зірка виглядає чудово!

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