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Голі сукні: названо найпопулярніший весільний тренд 2019 року

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Весільний тренд 2019 року - фото 1
Весільний тренд 2019 року / instagram

Новий тренд набрав популярність через голлівудських зірок на червоних доріжках. Головною особливістю таких нарядів стала відвертість.

Модні експерти назвали перший тренд серед весільних нарядів у 2019 році. Ним стали "голі" сукні.

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Весільні вбрання з ефектом "голого тіла" набирають популярність вже кілька років, але на початку 2019 стали справжнім трендом. Плаття створюють з прозорих тканин – гіпюру, тюлю, газу, шифону.

Експерти пов'язують популярність таких нарядів з появами знаменитостей на червоних доріжках у відвертих нарядах.

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Джерело: thesun
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