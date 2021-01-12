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Литва офіційно перейменувала Грузію: як її тепер називатимуть литовці

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У Литві Грузію тепер називатимуть Сакартвело - фото 1
У Литві Грузію тепер називатимуть Сакартвело

На початку 2021 року Грузія отримала нове найменування. Щоправда, лише для Литви. Державна комісія з мови затвердила назву Сакартвело. Тепер вона повинна фігурувати у всіх офіційних документах.

Про перейменування Грузії для Литви заявив голова державної комісії з литовської мови Аудріс Антанайтіс.

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Назву Сакартвело прийняли два роки тому як другу неофіційну Грузії. Вона залишалася варіативною до 2021 року. У комісії заявили, що колишня назва країни допустима для використання у публічній сфері. Натомість у документообігу й інших офіційних заявах використовуватиметься Сакартвело.

Литва офіційно перейменувала Грузію: як її тепер називатимуть литовці - фото 442771
В офіційних заявах Литви замість Грузії використовуватиметься Сакартвело

Нагадаємо, що литовські дипломати раніше неодноразово обговорювали заборону назви Грузія. На їхню думку, це слово не автентичне, а нав'язане Росією. Назва Сакартвело походить від грузинського регіону Картлі, який вважають місцем утворення державності Грузії.

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