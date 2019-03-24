Креативний батько робить оригнальні знімки зі своїми дітьми

Джон Вільхельм є фотографом-самоучкою, який знімає своїх дружину і дітей, додаючи різні ефекти і фільтри. Його знімки виглядають магічно і незвичайно.

Батько Джона займався фотографією професійно, тому чоловікові спалахи і лінзи бачитине вперше. Однак сам Джон до цього мистецтво довго не переступав.

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Минуло багато років, поки він придбав цифрову камеру – і справа пішла! Насолоджуйтеся креативними кадрами від талановитого батька:

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