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Креативний батько робить оригнальні знімки зі своїми дітьми

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Креативний батько робить оригнальні знімки зі своїми дітьми - фото 1

Джон Вільхельм є фотографом-самоучкою, який знімає своїх дружину і дітей, додаючи різні ефекти і фільтри. Його знімки виглядають магічно і незвичайно.

Батько Джона займався фотографією професійно, тому чоловікові спалахи і лінзи бачитине вперше. Однак сам Джон до цього мистецтво довго не переступав.

І ще: Вони поруч: фотограф шокує своїми знімками через мікроскоп

Минуло багато років, поки він придбав цифрову камеру – і справа пішла! Насолоджуйтеся креативними кадрами від талановитого батька:

Креативний батько робить оригнальні знімки зі своїми дітьми - фото 316517

Креативний батько робить оригнальні знімки зі своїми дітьми - фото 316518

Креативний батько робить оригнальні знімки зі своїми дітьми - фото 316519

Креативний батько робить оригнальні знімки зі своїми дітьми - фото 316520

Креативний батько робить оригнальні знімки зі своїми дітьми - фото 316521

Креативний батько робить оригнальні знімки зі своїми дітьми - фото 316522

Креативний батько робить оригнальні знімки зі своїми дітьми - фото 316523

Креативний батько робить оригнальні знімки зі своїми дітьми - фото 316524

Креативний батько робить оригнальні знімки зі своїми дітьми - фото 316525

Креативний батько робить оригнальні знімки зі своїми дітьми - фото 316526

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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