Літо продовжується: Ратажковскі похизувалась тілом у бікіні

Популярна модель Емілі Ратажковскі знову показала ідеальне тіло у мінімальній кількості одягу.

27-річна американська модель та акторка Емілі Ратажковскі продовжує активно вести профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 20 млн користувачів. Там дівчина ділиться кадрами зі світських заходів, фотосесій та звичайних буднів. Нещодавно Емілі вирішила показати, що час для купальників не закінчується з літом, тому приміряла новеньку модель з власної лінійки. Тут спекотно!

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