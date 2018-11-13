Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Літо продовжується: Ратажковскі похизувалась тілом у бікіні

  • 146
Ратажковскі у купальнику - фото 1
Ратажковскі у купальнику / instagram.com/emrata

Популярна модель Емілі Ратажковскі знову показала ідеальне тіло у мінімальній кількості одягу.

27-річна американська модель та акторка Емілі Ратажковскі продовжує активно вести профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 20 млн користувачів. Там дівчина ділиться кадрами зі світських заходів, фотосесій та звичайних буднів. Нещодавно Емілі вирішила показати, що час для купальників не закінчується з літом, тому приміряла новеньку модель з власної лінійки. Тут спекотно!

І ще: Тут спекотно: Емілі Ратажковскі зваблює Instagram

Гортайте галерею:

Читайте також: Емілі Ратажковскі у бікіні розбурхала мережу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
  • 20 листопада, 18:30
  • 1656
Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
  • 23 листопада, 22:13
  • 1462
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 451
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз