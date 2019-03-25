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Літо близько: ангел Victoria's Secret показала струнку фігуру в бікіні

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Келлі Гейл показала сталевий прес у бікіні - фото 1
Келлі Гейл показала сталевий прес у бікіні / instagram.com/kellybellyboom

Популярна модель Келлі Гейл не припиняє підкорювати серця шанувальників своїм ефектним виглядом. Нещодавно красуня поділилась свіжими фото на пляжі, викликавши справжній захват. А ви готові до літа?

23-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret Келлі Гейл зачаровує вродою не лише на модних подіумах та у рекламах брендів і видань, а й на своєму профілі в соцмережі Instagram. Там за усміхненою дівчиною стежать понад мільйон підписників, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі своїх буднів та зйомок.

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Нещодавно красуня вирішила нагадати, що до літа залишилось зовсім небагато часу, тому поділилась світлинами в ефектних купальниках, які підкреслюють струнку фігуру та рельєфний прес Келлі. На цю модель з колоритною зовнішністю варто підписатись.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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