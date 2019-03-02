Літо близько: ангел Victoria's Secret показала фігуру у спекотному відео

Відома модель та ангел Victoria's Secret Жасмін Тукс потішила фанатів сонячним роликом у новій колекції купальників. Ця краля натякає, що до літа залишилось зовсім небагато часу!

28-річна американська топ-модель Жасмін Тукс підкорює серця фанатів не тільки на модних показах та на обкладинках відомих видань. Дівчина з ангельським обличчям та ідеальним тілом веде акаунт в соцмережі Instagram, де має понад 3,4 млн підписників. І це не дивно, адже красуня ділиться кадрами зі зйомок, тренувань та звичайних буднів.

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Нещодавно Жасмін опублікувала сонячне відео, на якому похизувалась у нових купальниках від Victoria's Secret. Звісно ж, увагу привернули не лише яскраві костюмчики для купання, а й струнка фігура моделі. Тут справді спекотно!

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