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MARUV Євробачення 2019 8 березня

Літо близько: ангел Victoria's Secret показала фігуру у спекотному відео

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Жасмін Тукс похизувалась формами у купальнику - фото 1
Жасмін Тукс похизувалась формами у купальнику

Відома модель та ангел Victoria's Secret Жасмін Тукс потішила фанатів сонячним роликом у новій колекції купальників. Ця краля натякає, що до літа залишилось зовсім небагато часу!

28-річна американська топ-модель Жасмін Тукс підкорює серця фанатів не тільки на модних показах та на обкладинках відомих видань. Дівчина з ангельським обличчям та ідеальним тілом веде акаунт в соцмережі Instagram, де має понад 3,4 млн підписників. І це не дивно, адже красуня ділиться кадрами зі зйомок, тренувань та звичайних буднів.

І ще: Найкрасивіша plus-size модель показала, як тренується: відео

Нещодавно Жасмін опублікувала сонячне відео, на якому похизувалась у нових купальниках від Victoria's Secret. Звісно ж, увагу привернули не лише яскраві костюмчики для купання, а й струнка фігура моделі. Тут справді спекотно!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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