Літо без кондиціонера: чотири найкращих способи охолодитися

Найкращий засіб від спеки – кондиціонер. Все більше і більше квартир можуть похвалитися цим благом цивілізації. Але що робити, якщо кондиціонера немає?

Можна скористатися кількома незвичайними, але ефективними охолоджуючими методами, які допоможуть зберегти прохолоду в приміщенні не гірше за кондиціонер, пише inmyroom.

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Вентилятор. Якщо в спеку замість відкритих вікон використовувати звичайний вентилятор, то ефект для людського організму буде практично таким самим, а от нагрівання повітря у квартирі істотно сповільниться. Більшість вентиляторів є поворотними і це не просто так. Сидіти під постійним потоком повітря безглуздо, тому що при цьому втрачається відчуття прохолоди.

Зачиняємо вікна. Спека, яка проникає в наші квартири, в основному приходить через вікна. Звідти в кімнату потрапляє сонячне проміння, від якого ми починаємо відчувати себе, ніби в мікрохвильовій печі. Звідти ж в дім проникає і гаряче повітря, яке потім ніяким способом з квартири не вигнати.

Літо

Свіже повітря. Відкривати вікна доцільно рано вранці, вночі та пізно ввечері, коли повітря зовні прохолодніше, ніж в приміщенні. Після того як зовнішнє повітря починає нагріватися, краще закрити вікна, щоб спробувати зберегти якомога більше прохолоди.

Правильні напої. Як це не парадоксально, але в спеку краще пити різного роду чаї, а не прохолодні напої. Проте будь-які напої, що містять воду, принесуть користь. Вода організму потрібна для рясного потовиділення. Чаї мають тонізувальні властивості, не дарма всі південні народи так люблять пити чай. Холодні напої додатково охолоджують організм завдяки різниці температур.

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