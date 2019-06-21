День літнього сонцестояння 2019: що можна і не можна робити 21 червня

21 червня 2019 в Україні буде день літнього сонцестояння. Після цього дня тривалість світлового дня почне зменшуватися. До вашої уваги прикмети та заборони, яких варто дотримуватися в цю дату.

День літнього сонцестояння абсолютно наукове явище. Попри це, наші предки вшановували таке явище по-особливому. З цією датою пов'язані давні ритуали та забобони.

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Відзначимо, що тривалість світлового дня не пов'язана з температурою і найкоротша ніч у році не є найспекотнішою.

Після літнього сонцестояння ночі стають довшими, а дні – коротшими. Прямого впливу на людину Сонце, на відміну від Місяця, не має, однак наші предки надавали великого значення дню літнього сонцестояння. Для наших предків 21 червня було початком астрономічного літа.

Що можна робити в день літнього сонцестояння

За традицією вважають, що у цей день потрібно робити весілля. День літнього сонцестояння дуже сприятливий для створення нової сім'ї.

Предки вірили, що у цей день потрібно піти в ліс на пошуки цвіту папороті. Квітка цієї рослини набувала особливої магічної сили саме в ніч літнього сонцестояння.

Також заведено купатися голяка або в сорочці в річках та озерах. Така вода надає сили та енергії.

Ще у цей день розпалюють багаття, водять хороводи, співають, танцюють та стрибають через вогонь.

Робили вінки, вплітати заговори в трави та квіти, щоб доля була щаслива.

Наші предки проводили чимало ритуалів в цей день

Що не можна робити на літнє сонцестояння 2019

У цей період слід дотримуватися певних обмежень, щоб не накликати на себе біду.

У це свято не можна лаятися, пліткувати, говорити погане про людей.

Заборонено ображатися у цей день – на ображених воду возять.

Сваритися, з'ясовувати стосунки, сперечатися теж не бажано. Цей день має пройти у мирі та спокої.

Не піддавайтеся ліні – будьте у гармонії з собою та проведіть літнє сонцестояння на природі.

Прикмети на 21 червня

Якщо під час грози чути гучний гуркіт грому, то чекай затяжної негоди.

Сильна роса – до ясного дня.

Вранці розкотистий грім – не до добра. Складно буде вчасно сіно прибрати. Дощ-сіногній все погноїть, якщо з прибиранням не поспішити.

Дзвінкий грім – на зливу, глухий – на тихий дощ.

Якщо до полудня роса не висохла, то в цей день дощу не буде.

За три години до грози птиці співати перестають.

Град 21 червня обіцяє холодне літо, але, попри це, вдасться зібрати хороший урожай.

Граки хрипко каркають – скоро буде гроза.

Сон з 20 на 21 червня виповниться в точності. А ось сновидіння, побачене вдень 21 червня, пусте.

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