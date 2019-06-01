Гороскоп на червень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на червень 2019 року прогнозує сприятливі і несприятливі дні для усіх знаків Зодіаку. Читайте, що підготували вам зірки на цей місяць, а також які сюрпризи від долі на вас чекають!

Перший місяйь літа може принести чимало несподіванок, тому варто бути готовим до сюрпризів та ознайомитися з нашим традиційним зодіакальним посібником. Тому відкладайте усі справи, і мерщій дізнаватися, яким буде червень саме для вас.

Гороскоп на місяць червень 2019

Тисніть на знак Зодіаку і дізнавайтеся свій прогноз:

Сприятливі дні: 1, 3, 9, 23

1, 3, 9, 23 Несприятливі дні: 5, 8, 14, 30

Гороскоп для Овна Без сумніву, перший місяць літа для Овна буде досить успішним та прогресивним. Цьому сприятимуть впливові знайомства, які стануть невіддільною складовою червня, та ваша продуктивність. Колаборація цих двох важелів, принесуть у ваше життя збільшення грошового капіталу та можливий кар’єрний ріст. Однак астрологи застерігають від неправильних кроків, які можуть звести нанівець докладені зусилля в минулому. Ризикувати Овнам у червні астрологи точно не радять. Ваше особисте життя не потурбують чвари та непорозуміння з другими половинками. Однак пускати стосунки на самоплив астрологи не радять. Саме від вас цього місяця залежить, чи перейдуть вони у нову фазу відносини, чи будуть у статусі "ніби, все у нас гаразд".

Сприятливі дні : 8, 19, 22, 19

: 8, 19, 22, 19 Несприятливі дні:2, 14, 16, 30

Гороскоп для Тельця

Емоційно наповненим та змістовним буде червень для представників цього зодіакального кола. Місяць нагадуватиме суцільний калейдоскоп емоцій, не завжди приємних та контрольованих. Особливо це стосується відносин з колегами, для яких конкуренція з вами увійшла вже в "хорошу" звичку. Астрологи застерігають від провокацій з їхнього боку, які покликані лише дискредитувати вас в очах керівництва. Не реагувати та абстрагуватися – це найбільш дієвий рецепт, який допоможе вам утримати позицію правди за собою.

На любовному фронті особливих перипетій астрологи не прогнозують. Проте радять звертати уваги на деталі. Саме вони зіграють вирішальну роль у стосунках з коханими.

Сприятливі дні: 4, 9, 18, 21

4, 9, 18, 21 Несприятливі дні: 6, 16, 24, 29

Гороскоп для Близнят

Для Близнюків червень буде сповнений суцільними несподіванками. Здавалося б, вже давно все вирішено і зрозуміло, але ж ні! Сатурн – ваш недруг на цей період - доводитиме зворотне, тим самим вимагаючи ще потужнішої роботи та зусиль від вас. Не намагайтеся перекладати свої обов’язки на когось, адже якість виконаної роботи залишатиме бажати кращого. Цього місяця астрологи радять розв'язувати усі питання за принципом "чим швидше, тим краще", це стосується і мікроконфліктів з колегами. Якщо довго не надавати ситуації проблемного значення, вона може набрати інших масштабів, і вирішити її буде значно складніше.

У стосунках з коханими пануватиме суцільна гармонія та ніжність. Причина тому – Венера – ваш вірний союзник та захисник на червень. Утім, астрологи радять обмежити спілкування з надто наполегливими прихильниками. Ймовірно, вони хочуть вас ошукати, а їхня наполегливість ніщо інше, як бажання показати свою зухвалість та "неперевершеність".

Сприятливі дні: 4, 6, 16, 24

4, 6, 16, 24 Несприятливі дні: 2, 10, 21, 25

Гороскоп для Рака

Непростий місяць очікує на представників цієї зодіакальної стихії. У червні Ракам необхідно усвідомити важливість подій, які відбуватимуться – і не суттєво, як ви їх сприйматимете саме в той момент. Значно вагоміше, як вони впливатимуть на ваше подальше життя. Не варто у цей період робити щось з опалу, адже наслідки ваших дій будуть не найкращими. Зваженість та розсудливість – це саме те, що допоможе уникнути неприємностей у червні. Перший місяць літа сприятливий час для подорожей. Згуртуйте веселу компанію, і гайда на відпочинок. Саме він допоможе відновити сили на нові звершення та ідеї.

Саме цього місяця, як стверджують астрологи, ви попадете у тенета любовного трикутника, який самі й побудуєте. Головне, не забувайте: усе таємне рано чи пізно стане відомим, тому вибір за вами.

Сприятливі дні: 7, 10, 11, 20

7, 10, 11, 20 Несприятливі дні: 4, 8, 17, 31

Гороскоп для Лева

Дещо сумбурним буде перший місяць літа для Лева. Величезна кількість проблем одна за одною з’являтимуться у вашому житті. Відпустку у такому режимі буде складно планувати. Утім, астрологи і не радять цього робити, адже саме від вашої продуктивності та миттєвості реакцій залежатиме як швидко проблемам настане кінець. Забувати про відпочинок повністю, звичайно, не варто. Розподіліть раціонально час між роботою та дозвіллям, і тоді скаржитися на брак життєвої енергії точно не доведеться.

Для Лева червень видасться щедрим на романтичні знайомства, які однозначно вплинуть на їхнє життя. Щоб завоювати увагу обранця або обраниці вам доведеться продемонструвати свої найкращі сторони. Здобути першість серед претендентів буде непросто, однак ваша харизма та наполегливість не лишиться без уваги.

Сприятливі дні: 1, 7, 16, 27

1, 7, 16, 27 Несприятливі дні:2, 8, 12, 21

Гороскоп для Діви

Неоднозначним буде червень для Діви, адже очікуване потепління у стосунках з коханими буде нівелюватися через труднощі на роботі. Сумні зміни у професійну діяльність принесе Сатурн: його негативний вплив неабияк позначиться на стосунках з колегами. Однак на допомогу прийде Меркурій, який максимально сприятиме досягненню компромісу на роботі.

Стосунки з коханими людьми потребуватимуть вашої максимальної рішучості та віддачі, якщо, звичайно, ви бажаєте їх продовження. Цього місяця не варто дивитися на проблеми крізь пальці, сподіваючись, що все владнається само собою. Ситуація точно не поліпшиться, а лише обросте новими конфліктами та чварами.

Сприятливі дні: 3, 9, 13, 26

3, 9, 13, 26 Несприятливі дні: 5, 10, 16, 31

Гороскоп для Терезів

Сприятливий період очікує на Терезів у червні. Докладені зусилля в минулому будуть каталізатором для кар’єрного зростання та збільшення грошового капіталу. Особливо успішним буде червень для приватних підприємців. Ризиковані кроки точно виправдають себе, а партнерські стосунки поліпшать стан справ. Однак сліпо довіряти партнерам астрологи не радять. Серед ним можуть знайтися ті, хто понад усе прагне першості будь-якими шляхами. Будьте

обачними і не приймайте раптових рішень.

Любовна сфера цього місяця як щось потаємне оберігатиметься Сонцем, тому скаржитися на брак теплоти в стосунках вам буде зась.

Сприятливі дні: 5, 17, 23, 31

5, 17, 23, 31 Несприятливі дні: 2, 11, 20, 28

Гороскоп для Скорпіона

Перший місяць літа для Скорпіонів буде досить спокійним – як в особистому житті, так і в робочій сфері. Вплив Місяця додасть вам енергії для продуктивної роботи, яка обов'язково буде націлена на результат. Астрологи тішать своїми прогнозами і в матеріальному аспекті: чекати на збільшення грошового еквівалента вам довго не доведеться. Однак пам'ятайте: витрачати кошти потрібно зважено та розсудливо. Надбавка до зарплати або раптовий прибуток від власного бізнесу є ніщо інше, як результат вашого працелюбства, і буде дуже неприємно згодом усвідомити, що свій бонус за докладені зусилля витрачено не раціонально.

Особисте життя у червні буде вражати своєю загадковістю. Багато охочих змагатимуться за вашу прихильність, однак головний покровитель цього знаку Венера – підкаже, хто щирий у своїх почуттях, а хто прагне ошукати вас.

Сприятливі дні: 1, 7, 14, 20

1, 7, 14, 20 Несприятливі дні: 6, 10, 19, 29

Гороскоп для Стрільця

Давно планували подорож, але не знали, коли краще її реалізувати? Не обтяжуйте себе цими думками знову, а вже починайте збирати валізи, адже червень – неймовірно сприятливий час для відпусток, принаймні так стверджують астрологи. Перейматися проблемами у червні не варто: прихильне до вас Сонце потурбувалося, щоб всі негаразди залагоджували оперативно та ефективно.

Перший місяць літа видасться досить щедрим на романтичні знайомства, які однозначно вплинуть на ваше життя.

Сприятливі дні: 9, 14, 19,28

9, 14, 19,28 Несприятливі дні: 1, 8, 27, 31

Гороскоп для Козерога

Складний період очікує на Козерогів у червні. Душевну гармонію підло порушать проблеми, які над вами нависнуть, але саме від успішності їхнього вирішення залежатиме подальше життя. Важливо у червні позбутися звички перекладати відповідальність на когось.

Пам'ятайте: саме ваші рішення, слова або вчинки формують вектор розвитку певної ситуації, і навіть – цілого життя. Тому не варто звинувачувати когось у власних невдачах, коли причиною їх є саме ви.

На тлі суцільних турбот та емоційної нестабільності важливо знайти час на спілкування з рідними та коханими людьми. Саме їхня підтримка не дасть вам змоги опустити руки та підкоритися неправді.

Сприятливі дні: 4, 6, 10, 23

4, 6, 10, 23 Несприятливі дні: 2, 5, 17, 29

Гороскоп для Водолія

Перший місяць літа для Водолія буде досить динамічним та продуктивним. Цим зодіакальним фігурам у червні нарешті вдасться побороти власні страхи, які, вочевидь, заважають прогресувати та рухатися вперед. Вийшовши із зони комфорту, ви однозначно відчуєте легкість і свободу, а не прогнозовану депресію та апатію. Пам'ятайте: саме від майстерності відпускати минуле і відкривати себе для нового залежатиме ваше подальше життя. У робочій сфері астрологи радять позбутися надлишкової емоційності, адже у вирішенні професійних завдань – це хибний шлях. Лише зважені та розсудливі рішення допоможуть вам зробити крок верхи кар’єрними сходами.

У стосунках з коханими також варто поводитися стриманіше. Відкиньте взаємні звинувачення, які лише загострять і без того складну ситуацію, та просто поговоріть. Саме конструктивний діалог сприятиме потеплінню у ваших взаємовідносинах.

Сприятливі дні: 3, 9, 18, 22

3, 9, 18, 22 Несприятливі дні: 2, 5, 14, 30

Гороскоп для Риби

Нескінченними приємностями буде сповнений червень для Риб. Саме цього місяця вам нарешті вдасться розпрощатися з проблемами, на вирішення яких довелося витратити цілі місяці. За професійну сферу перейматися точно не варто, адже її надійно оберігатиме Меркурій – ваш прихильник на червень. Що стосується фінансів – то тут все досить стабільно. На захмарне збільшення грошового капіталу очікувати не варто, однак перейматися через нестачу коштів вам точно не доведеться.

У справах амурних зірки кардинальних змін не пророкують, а астрологи взагалі рекомендують утриматись від нових знайомств.

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