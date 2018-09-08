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Літнє подружжя розчулило мережу

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Літнє подружжя з чудовим почуттям гумору - фото 1
Літнє подружжя з чудовим почуттям гумору / lackingprivacy

У мережі не можуть втримати емоцій від чарівної літньої пари. Кохання і справді вічне!

На платформі Reddit користувач з ніком lackingprivacy поділився милим знімком вже сивого подружжя. За короткий час допис опинився у топах платформи, зібравши за 7 годин понад 28 тисяч переглядів. А все тому, що пара весело позує у футболках з написами "Вона моя солодка картопелька" та "Так, це я". Зацініть!

І ще: 80 років разом: у Японії живе найстарше подружжя

Future goals from r/aww

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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