80 років разом: у Японії живе найстарше подружжя

В Японії виявили найстарішу подружню пару – на двох їм 208 років.

Днями 108-річний Масао Мацумото та його дружина Міяко, якій виповнилося 100 років, відзначили 80-ту річницю весілля та потрапили до Книги рекордів Гіннесса. Про це повідомляє видання Reuters.

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"Я дуже рада. Це все завдяки моєму терпінню, правда", – жартує Міяко, зі сльозами щастя на очах.

Цій парі 208 років на двох / Reuters

Масао і Міяко одружилися в жовтні 1937 року, але справжньої весільної церемонії у них так і не було. У той час Японія вступила у війну, і Масао відправили на фронт солдатом.

Цій парі 208 років на двох / Reuters

Зараз у подружжя Мацумото велика сім'я, в минулому місяці у них народився 25-й за ліком правнук.

"Це остання глава їхнього життя. Для них честь – отримати цю нагороду, і мені б хотілося, щоб вони продовжували жити у світі", – говорить їхня дочка Хіромі.

Цій парі 208 років на двох / Reuters

Раніше рекорд найстарішої подружньої пари належав норвежцям Карлу і Гурдрен Долвен. У 2004 році Гурдрен померла. До цього моменту на двох їм було трохи більше ніж 210 років.

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