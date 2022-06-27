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війна Kalush

Літня спека відступить: синоптик розповіла, коли в Україну прийде похолодання

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Прогноз погоди на 28 червня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 28 червня 2022 в Україні / Unsplash

Останні дні червня будуть доволі теплими та сухими майже по всій країні, але зовсім скоро температура почне знижуватись. Коли чекати послаблення спеки та якою буде погода 28 червня – читайте далі.

28 червня, максимальна температура у більшості областей сягне +28+33, а місцями навіть до +35. Про це попередила синоптик Наталка Діденко. За її словами, майже всюди втримається сонячна погода, але ввечері короткочасні дощі з грозами можливі у Карпатах, а також центральних, східних та північних областях.

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У Києві сильна спека оселиться найближчими днями, до середи включно. Очікується +30+34 градуси! Послаблення спеки прийде якраз на завершальну гастроль червня, 30-го числа: у четвер температура повітря знизиться до +28+29 градусів. 28 червня у столиці – переважно сухо, аж ввечері є ймовірність короткочасного дощу та грози, – додала вона.

Прогноз погоди на 27 червня у містах України:

Літня спека відступить: синоптик розповіла, коли в Україну прийде похолодання - фото 508387
  • Ужгород +31+33
  • Львів +31+33
  • Чернівці +31+33
  • Івано-Франківськ +31+33
  • Тернопіль +31+33
  • Рівне +31+33
  • Луцьк +32+34
  • Вінниця +31+33
  • Хмельницький +31+33
  • Житомир +31+33
  • Чернігів +31+33
  • Черкаси +31+33
  • Кропивницький +31+33
  • Миколаїв +29+31
  • Одеса +29+31
  • Херсон +29+31
  • Сімферополь +25+27
  • Полтава +31+33
  • Суми +31+33
  • Харків +30+32
  • Дніпро +31+33
  • Запоріжжя +29+31
  • Донецьк +30+32
  • Луганськ +30+32

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