Літня спека відступить: синоптик розповіла, коли в Україну прийде похолодання

Останні дні червня будуть доволі теплими та сухими майже по всій країні, але зовсім скоро температура почне знижуватись. Коли чекати послаблення спеки та якою буде погода 28 червня – читайте далі.

28 червня, максимальна температура у більшості областей сягне +28+33, а місцями навіть до +35. Про це попередила синоптик Наталка Діденко. За її словами, майже всюди втримається сонячна погода, але ввечері короткочасні дощі з грозами можливі у Карпатах, а також центральних, східних та північних областях.

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У Києві сильна спека оселиться найближчими днями, до середи включно. Очікується +30+34 градуси! Послаблення спеки прийде якраз на завершальну гастроль червня, 30-го числа: у четвер температура повітря знизиться до +28+29 градусів. 28 червня у столиці – переважно сухо, аж ввечері є ймовірність короткочасного дощу та грози, – додала вона.

Прогноз погоди на 27 червня у містах України:

Ужгород +31+33

Львів +31+33

Чернівці +31+33

Івано-Франківськ +31+33

Тернопіль +31+33

Рівне +31+33

Луцьк +32+34

Вінниця +31+33

Хмельницький +31+33

Житомир +31+33

Чернігів +31+33

Черкаси +31+33

Кропивницький +31+33

Миколаїв +29+31

Одеса +29+31

Херсон +29+31

Сімферополь +25+27

Полтава +31+33

Суми +31+33

Харків +30+32

Дніпро +31+33

Запоріжжя +29+31

Донецьк +30+32

Луганськ +30+32

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