Літня спека та дощі: прогноз погоди на 2 червня в Україні

2 червня в країні очікується справді літня погода з високою температурою повітря, однак періодичні дощі затримаються у багатьох областях. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

2 червня, у четвер, в Україні затримається спекотна і волога погода з періодичними дощами та грозами. Лише у східних областях, а також в Криму та Приазов'ї вдень опади відступлять. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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2-го червня в Україні буде тепло й спекотно. У більшості областей України очікується +23+29 градусів. На Півдні та Сході до +30 градусів. На Заході +22+28 градусів. У Києві 2-го червня короткочасний дощ з грозою ймовірний в другій половині дня або ввечері. При грозі може сильніше рвонути, коротко, вітер. Температура повітря – хоч пий, спеки поки нема, холод прогнали: протягом дня у столиці очікується +25, +26 градусів, – додала вона.

Прогноз погоди на 2 червня у містах України:

Ужгород +25+27

Львів +23+25

Чернівці +26+28

Івано-Франківськ +24+26

Тернопіль +25+27

Рівне +22+24

Луцьк +21+23

Вінниця +27+29

Хмельницький +25+27

Житомир +24+26

Чернігів +24+26

Черкаси +26+28

Кропивницький +28+30

Миколаїв +29+31

Одеса +25+27

Херсон +30+32

Сімферополь +29+31

Полтава +26+28

Суми +24+26

Харків +29+31

Дніпро +29+31

Запоріжжя +31+33

Донецьк +29+31

Луганськ +28+30

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