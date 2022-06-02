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війна Kalush

Літня спека та дощі: прогноз погоди на 2 червня в Україні

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Прогноз погоди на 2 червня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 2 червня 2022 в Україні / Christian Holzinger on Unsplash

2 червня в країні очікується справді літня погода з високою температурою повітря, однак періодичні дощі затримаються у багатьох областях. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

2 червня, у четвер, в Україні затримається спекотна і волога погода з періодичними дощами та грозами. Лише у східних областях, а також в Криму та Приазов'ї вдень опади відступлять. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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2-го червня в Україні буде тепло й спекотно. У більшості областей України очікується +23+29 градусів. На Півдні та Сході до +30 градусів. На Заході +22+28 градусів. У Києві 2-го червня короткочасний дощ з грозою ймовірний в другій половині дня або ввечері. При грозі може сильніше рвонути, коротко, вітер. Температура повітря – хоч пий, спеки поки нема, холод прогнали: протягом дня у столиці очікується +25, +26 градусів, – додала вона.

Прогноз погоди на 2 червня у містах України:

Літня спека та дощі: прогноз погоди на 2 червня в Україні - фото 506653
  • Ужгород +25+27
  • Львів +23+25
  • Чернівці +26+28
  • Івано-Франківськ +24+26
  • Тернопіль +25+27
  • Рівне +22+24
  • Луцьк +21+23
  • Вінниця +27+29
  • Хмельницький +25+27
  • Житомир +24+26
  • Чернігів +24+26
  • Черкаси +26+28
  • Кропивницький +28+30
  • Миколаїв +29+31
  • Одеса +25+27
  • Херсон +30+32
  • Сімферополь +29+31
  • Полтава +26+28
  • Суми +24+26
  • Харків +29+31
  • Дніпро +29+31
  • Запоріжжя +31+33
  • Донецьк +29+31
  • Луганськ +28+30

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