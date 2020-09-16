Літня пара в аеропорту підкорила мережу: відео

Якщо ви досі не вірите, що кохання буває на все життя, то ця парочка точно переконає у цьому. Здається, саме так виглядають світлі почуття у літньому віці.

На платформі Reddit користувач з ніком unnaturalorder поділився незвичайним відео з одного з аеропортів, яке за лічені години піднялось у топи. Допис зібрав майже 35 тисяч балів та понад 40 тисяч переглядів.

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А все тому, що головним героєм запису є дідусь, який зустрічає свою кохану з рейсу з квітами. Бабуся точно не очікувала такого, тож зустріч завершується здивуванням та міцними обіймами. Це відео повернуло віру у любов багатьом користувачам, адже такий прояв турботи після стількох років спільного життя справді надихає.

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