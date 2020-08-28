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Літній плов: легкий рецепт улюбленої страви

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Плов - фото 1
Плов / 365news

Овочевий плов або рис з овочами – страва, у якої може бути нескінченна кількість варіацій. Ділимося оригінальним літнім рецептом улюбленого плову!

Овочевий плов (літній варіант)

Складові:

  • 2 чашки рису (по 250 мл);
  • 4 чашки гарячої води;
  • 1 твердий помідор;
  • 1-2 солодких перців;
  • 2 невеликих баклажанів;
  • 1 велика морква;
  • 2 чайних ложки солі без гірки;
  • спеції за смаком.

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Як приготувати:

  1. Для початку підготуйте інгредієнти: рис промийте під проточною водою і просушіть в ситі. Овочі наріжте (бажано, не крупно), моркву натріть.
  2. Нагрійте в великому сотейнику або казані олію і обсмажте спеції 30-40 секунд. Додайте сюди баклажани (їм треба більше часу на прожарювання, ніж іншим овочам) і смажте поки не підрум'яняться, 7 хвилин.
  3. Тепер додайте інші овочі, перемішайте і продовжуйте обсмажувати ще 7-10 хвилин.
  4. Всипте рис, перемішайте і влийте гарячу воду, заздалегідь змішану з сіллю. Накрийте сотейник кришкою і тушкуйте, поки не вбереться вся вода (17-20 хвилин). Бажано за цей час плов не чіпати, не заглядати у казан.
  5. Коли плов готовий, обережно перемішайте його або розпушіть виделкою (за час тушкування багато овочів можуть опинитися на поверхні). От і все! Наш літній овочевий плов готовий. Смачного!
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Рис з овочами

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Джерело: versiya
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