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Коли літні канікули 2019 в Україні: дата і тривалість вихідних у школі

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Літні канікули - фото 1
Літні канікули

Вже незабаром в Україні розпочнуться літні канікули 2019. Дізнайтеся, коли ж стартують найдовші вихідні шкільного року та чим варто зайнятися дітям у цей час.

В Україні графік канікул для шкіл залежить від особливості навчального року в конкретній школі, віку школярів, рекомендації від місцевого органу управління сферою освіти.

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Цьогоріч українські школярі підуть на канікули раніше, ніж зазвичай. Вже після 20-х чисел травня учні будуть відпочивати. Порівняно з попередніми роками, цього року літні канікули для школярів розпочнуться на тиждень раніше.

Дата, коли розпочнуться літні канікули в школах України:

  • Літні канікули для молодших класів – від 20-21 травня.
  • Літні канікули для середньої школи – від 23-24 травня.

Зауважте, що дата старту канікул саме у вашій школі можуть змінитися. Також не виключайте того факту, що остаточне рішення щодо канікул залишається за кожним навчальним закладом.Коли літні канікули 2019 в Україні: дата і тривалість вихідних у школі - фото 315187

Чим зайнятися дітям на канікулах:

  • Підготувати список книжок, які варто прочитати під час відпочинку, й прочитати їх.
  • Вивчити нові іноземні слова.
  • Спробувати дещо нове для себе: малювати, співати, готувати, танцювати, заняття спортом тощо.
  • Піти в музеї та галереї, які є у вашому місті.
  • Дізнатися історію міста/вулиці, де ви живете.
  • Намалювати дерево сім'ї, дізнатися про історію вашого роду.
  • Влаштувати сімейний пікнік.
  • Влаштувати вечір настільних ігор.
  • Влаштувати сімейний кіноперегляд.
  • Влаштувати поїздку до замку або заповідника, які є недалеко від вашого міста.
  • Скласти план на наступний рік. Наприклад, отримати у табелі найвищі бали, записатися на секцію спорту тощо.
  • Навчитися самостійно готувати улюблену страву.
  • Насолоджуватися відпочинком!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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