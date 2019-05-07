Коли літні канікули 2019 в Україні: дата і тривалість вихідних у школі

Вже незабаром в Україні розпочнуться літні канікули 2019. Дізнайтеся, коли ж стартують найдовші вихідні шкільного року та чим варто зайнятися дітям у цей час.

В Україні графік канікул для шкіл залежить від особливості навчального року в конкретній школі, віку школярів, рекомендації від місцевого органу управління сферою освіти.

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Цьогоріч українські школярі підуть на канікули раніше, ніж зазвичай. Вже після 20-х чисел травня учні будуть відпочивати. Порівняно з попередніми роками, цього року літні канікули для школярів розпочнуться на тиждень раніше.

Дата, коли розпочнуться літні канікули в школах України:

Літні канікули для молодших класів – від 20-21 травня .

. Літні канікули для середньої школи – від 23-24 травня.

Зауважте, що дата старту канікул саме у вашій школі можуть змінитися. Також не виключайте того факту, що остаточне рішення щодо канікул залишається за кожним навчальним закладом.

Чим зайнятися дітям на канікулах:

Підготувати список книжок, які варто прочитати під час відпочинку, й прочитати їх.

Вивчити нові іноземні слова.

Спробувати дещо нове для себе: малювати, співати, готувати, танцювати, заняття спортом тощо.

Піти в музеї та галереї, які є у вашому місті.

Дізнатися історію міста/вулиці, де ви живете.

Намалювати дерево сім'ї, дізнатися про історію вашого роду.

Влаштувати сімейний пікнік.

Влаштувати вечір настільних ігор.

Влаштувати сімейний кіноперегляд.

Влаштувати поїздку до замку або заповідника, які є недалеко від вашого міста.

Скласти план на наступний рік. Наприклад, отримати у табелі найвищі бали, записатися на секцію спорту тощо.

Навчитися самостійно готувати улюблену страву.

Насолоджуватися відпочинком!

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