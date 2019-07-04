Літаючий кіт шокував Twitter: містичне відео

Жінки вирішила навчити свого собаку плавати, але раптова поява кота у повітрі змінила всі плани. Пухнастик вирішив показати дива левітації та зламати всі закони фізики. Зацініть!

Користувачка Twitter Емма Стаєрз поділилась відео її сестри Емілі, яка намагалась навчити плавати собаку. Але головною зіркою запису, який за короткий час переглянули понад 7 мільйонів разів, став зовсім не пес, а левітуючий кіт! Спершу все йшло за планом: Емма кидала м'ячик у басейні аж поки не помітила свого кота Гілберта у вікні, який завис у повітрі.

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"Гілберт, ти у біса знущаєшся?", – вигукнула жінка та поспішила до улюбленця, який отримав надздібності. Вона навіть зняла окуляри, щоб зрозуміти, що відбувається, але навряд чи комусь це вдалось з першого разу. Дивіться самі:

So my sister tried taking a video of my dog learning to swim and- pic.twitter.com/oirYpA8QAN — Emma Stiers (@emma_5298) 28 червня 2019 р.

У коментарях було чимало шокованих ситуацією користувачів, хтось жартував, що таке трапляється, якщо назвати кота Гілбертом, а хто вважав, що пухнастиком заволодів демон. Але все виявилось значно буденніше: кіт застряг між сіткою та склом.

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