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Бігун зіпсував фото заручин і став героєм фотожаб: епічні меми
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У наш час прославитися на увесь світ можна дуже просто, і приклад недолугого хлопця, який зіпсував чуже фото пропозиції руки і серця, – це доводить. Смішні меми із бігуном заполонили мережу!
Поки друг пари фіксував романтичний момент, бігун ненавмисно вліз у кадр. Зрозумівши, що він накоїв, хлопець перелякався та спробував одразу зупинитись. Саме в цей момент фотограф зробив світлину, і вираз обличчя хлопця на ній – безцінний.
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Результат зйомки друг закоханих виклав на форумі Reddit. "Той момент, коли бігун зрозумів, що вліз у фотографію заручин моїх друзів", – підписав кумедний кадр він.
За лічені години цей знімок облетів мережу та зазнав удосконалення. За допомогою фотошопу користувачі зробили купу мемів, які смішніші за оригінал.
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