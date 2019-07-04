Бігун зіпсував фото заручин і став героєм фотожаб: епічні меми

У наш час прославитися на увесь світ можна дуже просто, і приклад недолугого хлопця, який зіпсував чуже фото пропозиції руки і серця, – це доводить. Смішні меми із бігуном заполонили мережу!

Поки друг пари фіксував романтичний момент, бігун ненавмисно вліз у кадр. Зрозумівши, що він накоїв, хлопець перелякався та спробував одразу зупинитись. Саме в цей момент фотограф зробив світлину, і вираз обличчя хлопця на ній – безцінний.

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Результат зйомки друг закоханих виклав на форумі Reddit. "Той момент, коли бігун зрозумів, що вліз у фотографію заручин моїх друзів", – підписав кумедний кадр він.

За лічені години цей знімок облетів мережу та зазнав удосконалення. За допомогою фотошопу користувачі зробили купу мемів, які смішніші за оригінал.

Подивися на найкращі витівки тих, хто, дай їм Adobe здоров'я, проявив фантазію!

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