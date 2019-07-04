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Бігун зіпсував фото заручин і став героєм фотожаб: епічні меми

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Мем про бігуна - фото 1
Мем про бігуна

У наш час прославитися на увесь світ можна дуже просто, і приклад недолугого хлопця, який зіпсував чуже фото пропозиції руки і серця, – це доводить. Смішні меми із бігуном заполонили мережу!

Поки друг пари фіксував романтичний момент, бігун ненавмисно вліз у кадр. Зрозумівши, що він накоїв, хлопець перелякався та спробував одразу зупинитись. Саме в цей момент фотограф зробив світлину, і вираз обличчя хлопця на ній – безцінний.

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Результат зйомки друг закоханих виклав на форумі Reddit. "Той момент, коли бігун зрозумів, що вліз у фотографію заручин моїх друзів", – підписав кумедний кадр він.

The moment this jogger realized he stumbled into my friends’ engagement photo from r/pics

За лічені години цей знімок облетів мережу та зазнав удосконалення. За допомогою фотошопу користувачі зробили купу мемів, які смішніші за оригінал.

Подивися на найкращі витівки тих, хто, дай їм Adobe здоров'я, проявив фантазію!

Бігун зіпсував фото заручин і став героєм фотожаб: епічні меми - фото 338193
Бігун зіпсував фото заручин і став героєм фотожаб: епічні меми - фото 338188
Бігун зіпсував фото заручин і став героєм фотожаб: епічні меми - фото 338195
Бігун зіпсував фото заручин і став героєм фотожаб: епічні меми - фото 338190
Бігун зіпсував фото заручин і став героєм фотожаб: епічні меми - фото 338189
Бігун зіпсував фото заручин і став героєм фотожаб: епічні меми - фото 338194
Бігун зіпсував фото заручин і став героєм фотожаб: епічні меми - фото 338192
Бігун зіпсував фото заручин і став героєм фотожаб: епічні меми - фото 338191
Бігун зіпсував фото заручин і став героєм фотожаб: епічні меми - фото 338196
Бігун зіпсував фото заручин і став героєм фотожаб: епічні меми - фото 338197
Бігун зіпсував фото заручин і став героєм фотожаб: епічні меми - фото 338187

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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