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Американські копи пересядуть на ефектні позашляховики: фотофакт

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Ford Police Interceptor Utility Hybrid - фото 1
Ford Police Interceptor Utility Hybrid / media.ford

Американські поліцейські отримають 200 новеньких кросоверів Ford Police Interceptor Utility Hybrid. Чергове поповнення чекає Департамент поліції Чикаго. Дві сотні нових автівок будуть оснащені гібридними силовими агрегатами.

Гібридна версія позашляховика Ford Police Interceptor Utility Hybrid з 3,3-літровим мотором витрачає 9,8 л/100 км. Це дасть можливість заощадити на бензині на кожному авто щорічно від 3,5 до 5,7 тисячі доларів. Ще одним позитивним моментом є зниження шкідливих викидів в атмосферу, що особливо важливо в таких великих мегаполісах, як Чикаго.

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Ford Police Interceptor Utility створений на базі позашляховика Ford Explorer 6-го покоління, дебют якого відбувся в січні 2019 року на автосалоні в Детройті. Автомобіль спеціально підготовлений для служби в поліції. Він істотно відрізняється від звичайного Explorer як по комплектації, так і за зовнішнім виглядом.

У салоні поліцейської машини встановлені передні крісла з обробкою з зносостійкої тканини, а ззаду крісла мають вінілову оббивку для легкого і простого чищення. Крім того, передня частина салону відділена від задньої протиударними панелями, які захищають поліцейських під час перевезення правопорушників.

Американські копи пересядуть на ефектні позашляховики: фотофакт - фото 363315

Американські копи пересядуть на ефектні позашляховики: фотофакт - фото 363316

Американські копи пересядуть на ефектні позашляховики: фотофакт - фото 363317

Американські копи пересядуть на ефектні позашляховики: фотофакт - фото 363314

Американські копи пересядуть на ефектні позашляховики: фотофакт - фото 363318

Американські копи пересядуть на ефектні позашляховики: фотофакт - фото 363319

Американські копи пересядуть на ефектні позашляховики: фотофакт - фото 363321

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Американські копи пересядуть на ефектні позашляховики: фотофакт - фото 363323

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Джерело: media.ford
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