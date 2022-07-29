Літакам "Руслан" привласнили імена на честь українських міст-героїв цієї війни

Літакам держпідприємства "Антонов" було присвоєно власні імена. Ініціативу реалізували в рамках кампанії Be Brave Like Ukraine.

Про це повідомила пресслужба авіапідприємства. Тепер лайнери називатимуться на честь українських міст-героїв, які вистояли після навали загарбників чи перебувають в окупації через російсько-українську війну.

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Рішення було ухвалено у рамках комунікаційної кампанії "Be Brave Like Ukraine". Таким чином держкомпанія відзначила День української державності.

На своїх крилах вони понесуть світом новітню історію українців, які віддали все заради збереження батьківщини, дали мужню відсіч російським загарбникам, – йдеться у повідомленні.

Як називатимуться літаки Ан-124 "Руслан" й не тільки

Ан-124-100, бортовий номер UR82073 – ВЕ BRAVE LIKE IRPIN;

Ан-124-100, UR82029 – ВЕ BRAVE LIKE BUCHA;

Ан-124-100М, UR82027 – ВЕ BRAVE LIKE KHARKIV;

Ан-124-100М, UR82007 – ВЕ BRAVE LIKE MYKOLAIV;

Ан-124-100М, UR82008 – ВЕ BRAVE LIKE OKHTYRKA;

Ан-124-100-150, UR82072 – ВЕ BRAVE LIKE KHERSON;

Ан-124-100М-150, UR82009 – ВЕ BRAVE LIKE MARIUPOL;

Ан-28, UR-NTE – ВЕ BRAVE LIKE CHERNIHIV;

Ан-158, UR-EXJ – ВЕ BRAVE LIKE VOLNOVAKHA;

Ан-178, UR-EXP – ВЕ BRAVE LIKE HOSTOMEL.

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