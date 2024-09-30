Літак довелось екстрено посадити через непроханого гостя

Співробітники авіакомпаній активно вживають заходів для боротьби з гризунами, намагаючись запобігти їхньому потраплянню на борт літаків, оскільки це може призвести до пошкодження електричних систем.

Однак нещодавно літак змушений був зробити екстрену посадку після того, як один з пасажирів знайшов мишу у бортовому харчуванні. Про інцидент розповів Ярл Боррестад, який перебував на борту. Інформацію публікує Metro.

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Рейс авіакомпанії Scandinavian Airlines (SAS) прямував з Осло до іспанської Малаги, коли на борту виявили гризуна. З міркувань безпеки літак перенаправили в Копенгаген.

Ярл Боррестад детальніше описав подію у фейсбуці: "Хочете вірте, хочете ні. Дама поруч зі мною в SAS відкрила їжу, і звідти вистрибнула миша. Тепер ми розвернулися і приземлилися в аеропорту Копенгагена для зміни рейсу."



Миша на борту наробила галасу / Фото kuritafsheen77

Зазначається, що невідомо, чи була миша знову помічена після її появи. Авіакомпанії дуже серйозно ставляться до питання про гризунів на борту, оскільки це може загрожувати електричним кабелям.

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Надалі пасажирів пересадили на інший літак до Малаги. Представник компанії Ойстейн Шмідт заявив, що такі випадки трапляються вкрай рідко: "Ми розробили процедури для подібних ситуацій, які також включають у себе перевірку з нашими постачальниками, щоб гарантувати, що подібне не повториться."