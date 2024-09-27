Оберігатиме береги Антарктиди: українські полярники обрали ім'я для новонародженого тюленя

Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" обрали імʼя новонародженому тюленятку моря Веддела. Його назвали на честь українського морського дрона SeaBaby.

Про це йдеться у повідомленні Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) у Facebook.

Читайте також: У Празі з’явилась скульптура, присвячена українським матерям, які постраждали від війни

Також науковці пояснили, що по батькові дали відповідно до того, хто першим знайшов дитинча. Мовиться про науковця Світозара Давиденка.

Таке ім'я запропонувала у фейсбуці користувачка Olga Sabanska, яка отримала за свою ідею шеврон 29-ї експедиції. Загалом українці у соціальних мережах поділилися понад 400 ідеями, як можна назвати тюленятко.

Микола, Петрик, Гетьман, Пейджер, Пончик, Шніцель, Сірко, Фродо, Зимко, Торпі, Кавунчик і навіть Пінгвін – пропозиції були ну дуже різноманітні. Щиро вдячні всім, хто долучився до вибору імені, – поділилися полярники.

Полярники зазначили, що тюленятку SeaBaby Світозаровичу наразі виповнилося вже 10 днів, він "активно росте на маминому молоці" та незабаром може почати перші знайомства з океаном.

Але самостійне життя та харчування у воді ці тюлені починають після закінчення вигодовування – орієнтовно через 7 тижнів після народження. Тож незабаром "морські малюки" будуть не тільки в Чорному морі, а й у Південному океані, – розповіли у НАНЦ.

На станції додали, що нині неподалік станції "Академік Вернадський", окрім SeaBaby, народилося ще одне "ведделлятко". Також там перебувають чотири вагітні самиці.

І ще: У Південній Африці випало до двох метрів снігу: ситуація на дорогах критична