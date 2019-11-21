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Експерти назвали найпопулярніший сучасний літак

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Раніше позиція лідера була за Boeing 737 - фото 1
Раніше позиція лідера була за Boeing 737

Business Insider з посиланням на свої джерела повідомляє, що Boeing 737 перестав бути найпопулярнішим у світі літаком. Його місце посів літак від Airbus.

Видання відзначає, що останні пів століття саме Boeing 737 був тією крилатою машиною, яку купують авіакомпанії найчастіше. До кінця жовтня цього року загальний портфель замовлень на модель 737 перевищував 15 136 літаків.

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Тим часом Airbus змогла побити цей видатний результат: портфель замовлень на A320 до цього періоду склав 15 193 машини.

Airbus A320 завоював перше місце на ринку літаків - фото 369490
Airbus A320 завоював перше місце на ринку літаків

Фахівці відзначають, що причиною зміни лідера стали відносно недавні катастрофи за участю моделі Boeing 737 MAX: мова йде про катастрофу авіалайнера під Аддіс-Абебою у березні цього року і падіння Boeing 737 біля Джакарти у 2018.

В обох випадках ймовірною причиною стали технічні прорахунки компанії Boeing, а саме – недоліки програмного забезпечення. Незабаром після цих аварій пішла низка інших скандалів і перенесення термінів випробувань нової моделі компанії – Boeing 777X.

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Джерело: Business Insider
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