Листовий або в пакетиках: який чай краще вибрати?

У режимі постійного поспіху люди прагнуть прискорювати більшість процесів, і чаювання не є винятком. Виробники активно використовують цю тенденцію при просуванні своїх товарів. Тому важливо дізнатися про склад пакетованого чаю і його можливу шкоду для здоров'я.

Чай в пакетиках, безперечно, дуже зручний. На природі, на дачі, у відрядженні без цього звичного напою обійтися важко. Але багато хто, напевно, чув, що краще заварювати листовий, а не пакетований чай. Про це пише thespruceeats.

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Отже, чотири причини відмовитися від чаю в пакетиках:

Для виробництва використовується сировина найнижчої якості: так званий чайний пил, залишки від виробництва листового чаю, що не промивається через дуже маленький розмір. У Китаї це називається "чайне сміття".

Щоб надати цьому сміттю товарний вигляд, додається барвник, який хочете: потрібен чорний чай – будь ласка, зелений – і такий можемо, квітковий – немає проблем! І аромат який хочете, і смак – все коригується прогресивною хімічною промисловістю. В процесі ароматизації залишки активних антиоксидантів руйнуються.

Дослідники одностайно стверджують, що в кожному з видів такого сурогату міститься мінімум чотири типи пестицидів, які можуть завдати шкоди життю і здоров'ю людей, які регулярно вживають такі напої.

І нарешті, чайні пакетики коштують набагато дорожче, ніж звичайний листовий продукт. Річ у тому, що виробник підвищує ціну на чай в пакетиках через витрати на самі пакетики. Також листовий чай можна заварити декілька разів і в результаті отримати як і раніше виражений смак, чого не можна сказати про пакетований чаї.

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