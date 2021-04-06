Дієтолог назвав спосіб позбутися мішків під очима

Індійська дієтологиня Пуджа Махіджа перерахувала прості способи, які допоможуть позбутися мішків під очима. Людям з цією проблемою слід переглянути свій раціон.

Пуджа Махіджа закликала не лякатися мішків під очима вранці і запропонувала в цьому випадку вмитися прохолодною водою, пише indianexpress. Цей спосіб має допомогти значно зменшити набряки. Якщо цього не відбулося, слід переглянути свій раціон.

Це цікаво: Чому какао варто пити кожному

Спеціалістка порекомендувала включити в повсякденне меню велику кількість овочів і фруктів, а також збільшити щоденне споживання води до двох-трьох літрів. Людям з цією проблемою необхідно пити менше чаю, кави, алкогольних та енергетичних напоїв, оскільки вони підсилюють виведення рідини з організму. Петрушка, яку можна додавати в салати або супи, допоможе позбутися від накопичених токсинів.

Медик доповнила, що з мішками під очима прекрасно впорається спеціальний коктейль, який складається з огірка, селери, помідору, петрушки і декількох крапель лаймового соку. Якщо набряки не проходять тривалий час, болять і збільшуються, то слід звернутися до лікаря, оскільки це може говорити про патологію нирок.

Це цікаво: ​​Чому обійми корисні: 4 прості причини