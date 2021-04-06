На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Дієтолог назвав спосіб позбутися мішків під очима
-
- 15
Індійська дієтологиня Пуджа Махіджа перерахувала прості способи, які допоможуть позбутися мішків під очима. Людям з цією проблемою слід переглянути свій раціон.
Пуджа Махіджа закликала не лякатися мішків під очима вранці і запропонувала в цьому випадку вмитися прохолодною водою, пише indianexpress. Цей спосіб має допомогти значно зменшити набряки. Якщо цього не відбулося, слід переглянути свій раціон.
Це цікаво: Чому какао варто пити кожному
Спеціалістка порекомендувала включити в повсякденне меню велику кількість овочів і фруктів, а також збільшити щоденне споживання води до двох-трьох літрів. Людям з цією проблемою необхідно пити менше чаю, кави, алкогольних та енергетичних напоїв, оскільки вони підсилюють виведення рідини з організму. Петрушка, яку можна додавати в салати або супи, допоможе позбутися від накопичених токсинів.
Медик доповнила, що з мішками під очима прекрасно впорається спеціальний коктейль, який складається з огірка, селери, помідору, петрушки і декількох крапель лаймового соку. Якщо набряки не проходять тривалий час, болять і збільшуються, то слід звернутися до лікаря, оскільки це може говорити про патологію нирок.
Це цікаво: Чому обійми корисні: 4 прості причини
-
20:507 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:22У Бельгії спортсмена зняли зі змагань через пляшку, яку він викинув на узбіччя: відео
-
19:55Туристи знайшли в Ізраїлі загадковий амулет: чий він?
-
19:42Volkswagen висміяв Subaru Outback у новому ролику, присвяченому електрокару ID.4
-
19:22Дієтолог назвав спосіб позбутися мішків під очима
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:12Ентузіаст створив гігантську Nintendo Switch і подарував її дитячій лікарні
-
18:53Місто шпигунів: вийшов трейлер серіалу з Домініком Купером
-
18:34Три прості та дієві способи виспатися: безпрограшні поради від лікаря
-
18:18Гороскоп на 7 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:51Що буде з організмом, якщо переборщити з кавою
-
17:43Пара зі США обмінялася на весіллі токенами замість обручок
-
17:25Кім Кардашян підкреслила вигини фігури відвертим бікіні
-
17:13Руйнівник смартфонів зняв огляд на електричний Hummer: що його вразило в новинці
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:52Ці речі надійно захищають від негативу: носіть їх з собою
-
16:42Фаберже випустить драконяче яйце Дейенеріс Таргаріен до 10-річного ювілею серіалу
-
16:21Що бісить гінеколога – відверто і без жодних табу: 18+
-
16:09Ілон Маск подивився фільм Ґодзілла проти Конга: які враження у мільярдера
-
15:49Skoda показала деталі оновленого Kodiaq: ефектний тизер від чехів
-
15:29Як зберегти картоплю фрі теплою та хрусткою: секрет від експрацівника McDonald's
-
14:54Microsoft потролила Apple iPad Pro у своїй новій рекламі: кумедне відео
-
14:32Названі наймодніші види фарбування у 2021 році
-
14:15Чому не варто готувати напідпитку: епічне відео підкорює мережу
-
13:50Спокуслива Шерон Стоун прикрасила модний глянець
-
18:34Три прості та дієві способи виспатися: безпрограшні поради від лікаря
-
16:21Що бісить гінеколога – відверто і без жодних табу: 18+
-
11:55Якою буде погода на Благовіщення: прогноз на 7 квітня
-
09:32Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 квітня
-
07:19Цей рідкісний Ferrari пустять з молотка за шалені гроші: фото
- 05 квітня
-
21:20Модель Playboy стала звабливим великоднім кроликом (18+)
-
17:17Ефектні перевтілення людей, які позбулись зайвої ваги: фото до і після
-
14:20Голос країни 2021: список, хто пройшов у прямі ефіри 11 сезону
-
12:19Тест у картинці: що ви побачили першим
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 квітня
-
08:26Голос країни 11 сезон 11 випуск: як пройшли другі вокальні нокаути учасників
-
07:19Погода в Україні 5 квітня: незначне потепління і дощі
- 04 квітня
-
20:20Дівчина тижня: розкута фітоняшка Еббі Доус, яка заводить мережу відвертими фото (18+)
-
18:15Гороскоп на 5 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:50Гороскоп на цей тиждень 5 – 11 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:22Роберт Дауні молодший святкує 56-річчя: нові фільми зі знаменитим актором
-
10:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 квітня
-
08:49В AnTuTu назвали найпотужніші смартфони березня: рейтинг
- 03 квітня
-
21:485 поширених помилок, яких припускають більшість чоловіків на першому побаченні
-
18:17Як зробити випічку кориснішою: 3 круті альтернативи пшеничному борошну
-
15:17Едді Мерфі святкує 60-річчя: нові фільми з відомим актором
-
12:15Чотири ознаки того, що партнер не щасливий у стосунках
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 квітня
-
08:13Лікар зі США дав 5 порад, які дозволяють більше рухатися протягом дня
- 02 квітня
-
20:216 звичок ідеального партнера по сексу, які має взяти на озброєння кожен чоловік