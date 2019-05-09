Лісова королева: зваблива гравець у покер здивувала фанів

Одна із найкрасивіших гравців у покер Сара Андервуд зачарувала фанатів новим спокусливим фото посеред лісу. Дівчина вирішила забути про білизну, але не про красивий пейзаж.

35-річна американська фотомодель, акторка та професійний гравець у покер Сара Андервуд доволі відома в соцмережі Instagram, адже у неї понад 9 мільйонів підписників. І справа не лише в її розкішній фігурі та приємній зовнішності, а й в тому, що красуня обожнює мандри. Тому профіль Сари наповнюється ефектними тревел-знімками, а також сексуальними фото з мінімальною кількістю одягу.

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Недавня світлина дівчини не стала винятком: модель в ефектній сукні з глибоким декольте та розрізами постала без білизни і посеред лісу, чим й отримала від фанатів "звання" лісової королеви. Від такої мавки справді важко відвести погляд.

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