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5 порад, як правильно вибрати соковитий та солодкий кавун
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Літо – сезон свіжих фруктів та ягід. Якщо ви любитель кавунів, то ці поради для вас. Розповідаємо, як не прогадати й обрати найкращий кавун.
Влітку кавуни продаються всюди, але обрати правильний кавун – справжнє мистецтво. Потрібно, щоб він був зрілим, соковитим та солодким. Керуйтеся цими порадами й ви точно отримаєте найсмачніший кавун.
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Обирайте ідеальний кавун,
Земляна пляма
Жовта пляма, також відома як земляна, – це те місце, на якому кавун лежав на землі, коли дозрівав. У стиглих кавунів така пляма темно-жовта або навіть оранжево-жовтого кольору. Але в жодному разі не біла.
Павутинка
Ось такі коричневі плями, що схожі на павутину, означають, що бджола часто зачіпала зав'язь плоду під час запилення. Чим частіше його запилювали, чим солодший плід.
Хлопчик чи дівчинка
На фото: зліва водянистий, праворуч солодкий. Фермери розрізняють кавуни за статевою ознакою. Наприклад, "хлопчик" більший і форму має більш витягнуту, смак у них водянистий. "Дівчатка" ж більш округлі та солодкі.
Розмір
Краще вибирати не найбільший кавун, але і не найменший. Вибирайте середній. І запам'ятайте, що незалежно від розміру кавун завжди повинен здаватися важким для свого об'єму.
Хвостик
Сухий хвостик означає, що кавун стиглий. Якщо хвостик зелений, то плід занадто рано зняли й він ще не дозрів.
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