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15 крутих ідей використання звичайного спирту в побуті
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Майже у кожному домі є пляшка з медичним спиртом або пляшка дешевої горілки. З цієї рідини можна отримати користь у побуті. Читайте далі та дізнайтеся, як саме можна використовувати спирт для побутових потреб.
Про деякі способи використання спирту ви, можливо, і не здогадувалися!
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Для полегшення болю у м'язах
Нанесіть спирт на хворе місце. Він поліпшить приплив крові до поверхні шкіри та допоможе розслабити м'яз, полегшивши тим самим біль.
Для ремонту косметики
Якщо компактна пудра або тіні розбилися в дрібні крихти, то окропіть їх спиртом з пульверизатора. Потім сформуйте в єдине ціле і дайте висохнути.
Для усунення неприємного запаху
Якщо у вас неприємно пахне взуття, обприскайте його зсередини спиртом. Залиште висихати на ніч або поставте на сонці.
Для тісного взуття
Рясно окропіть туфлі спиртом з пульверизатора зовні та зсередини. Потім вдягніть товсті шкарпетки та походіть у взутті годинку чи більше, і проблема буде вирішена.
Для дезінфекції окулярів
Окуляри потрібно регулярно очищати. Для дезінфекції потрібно збризнути окуляри спиртом, а потім протерти м'якою тканиною. Вони будуть чистими без розводів. Для лінз зі спеціальними покриттями цей спосіб може не підійти.
Для виготовлення ароматизатора
Змішайте стакан спирту та 10-15 крапель ефірної олії. Налийте у флакон з розпилювачем і насолоджуйтеся домашнім освіжувачем повітря.
Для боротьби з фруктовими мушками
Зробіть спрей від мушок: налийте в пульверизатор спирт та розпорошуйте рідину на мушок.
Для видалення етикеток
Якщо не можете видалити з речі клейку етикетку або цінник, то вимочіть поверхню в спирті кілька хвилин, і клейкий ярлик легко відійде.
Для боротьби з клопами та пилковими кліщами
Якщо вас долають клопи, налийте спирт в пульверизатор і окропіть матрац, спинку та основу ліжка. Спирт миттєво вбиває клопів. Оскільки клопи відкладають яйця, необхідно повторити таку операцію кілька разів.
Для виготовлення дезінфікатора
Змішайте три частини спирту, одну частину гелю алое і кілька крапель улюбленої ароматичної олії. Отримана суміш відмінно дезінфікує руки.
Для лікування герпесу
Якщо на губах від герпесу з'явилася ранка, спробуйте нанести 70% ізопропіловий спирт на уражену ділянку. Це прискорить процес загоєння.
Для лікування педикульозу
Заповніть спиртом розпилювач з дозатором та додайте кілька крапель ефірної олії лаванди. Вийдіть на балкон і розпорошіть суміш на шкіру голови. Розчешіть волосся гребінцем, щоб видалити мертвих вошей. Гребінь покладіть в гарячу воду і дезінфікуйте його не менше ніж годину.
Для створення акумулятора холоду
Спирт в морозильній камері повністю не твердіє, а перетворюється в холодну масу. Завдяки такій властивості можна використовувати його як холодний компрес. Налийте в герметичний пластиковий мішок 1 частина спирту і 2 частини води. Видаліть все повітря і покладіть мішок в морозильну камеру. Приблизно через годину суміш стане потрібної консистенції. Можна використовувати й для охолодження їжі.
Для дезінфекції пензликів після макіяжу
Починайте будь-яке очищення пензлів з антибактеріальної обробки. Заповніть піалу спиртом, занурте пензлик, потім просушіть його. Проте для делікатних пензликів з м'якого натурального волокна алкоголь не підійде. Використовуйте цей метод для синтетичних та жорстких пензликів.
Для запобігання плям від поту
Спирт – відмінний антиперспірант. Для позбавлення від плям на одязі та запаху поту протирайте спиртом ділянки, що найбільше пітніють.
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