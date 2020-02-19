Лише у колготках: французька блогерка підкорила голим селфі (18+)

Розкішна француженка Пауліна Танто розбурхала мережі сексуальним знімком без одягу. Здається, це найестетичніша реклама колготок, яку зацінили так багато людей.

Знайомтесь, Пауліна Танто - блогерка родом з Франції, яка зараз мешкає та працює у США. Разом зі своєю сестрою Матільдою вона створила бренд купальників Khassani Swimwear, які радо рекламує на собі. Тому не дивно, що за красунею стежать понад 3 мільйони користувачів в соцмережі Instagram.

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Профіль Пауліни переповнений гарячих знімків і в одязі, і без нього, а недавній кадр лише у сітчастих колготках підтверджує це. Таке гаряче селфі у ванній викликало справжній шквал компліментів та понад 300 тисяч лайків. Чудова реклама панчішних виробів:

instagram.com/popstantot

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