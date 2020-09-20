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Лише два інгредієнти: 7 рецептів з авокадо, які може повторити кожен

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7 ідей, що приготувати з авокадо - фото 1
7 ідей, що приготувати з авокадо

Страви з авокадо не обов'язково повинні бути складними, адже цей корисний смаколик доповнює будь-яку трапезу не лише у нарізаному вигляді. Ці 7 простих поєднань з авокадо точно дозволять урізноманітнити ваш раціон і не забирають багато часу.

1. Авокадо + яйце: розрізати авокадо навпіл, вийняти кісточку, а замість неї залити яйце. Додати спецій та відправити у духовку на 10-15 хвилин.

Лише два інгредієнти: 7 рецептів з авокадо, які може повторити кожен - фото 426403

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2. Авокадо + хумус: розімнути авокадо та змішати з хумусом. Вийде чудова намазка для ранкової канапки.

Лише два інгредієнти: 7 рецептів з авокадо, які може повторити кожен - фото 426408

3. Авокадо + паста: зварити макарони, але не зливати з них всю воду, а залишити 1/4 від всієї рідини. Нарізати авокадо кубками, додати до пасти та перемішати.

Лише два інгредієнти: 7 рецептів з авокадо, які може повторити кожен - фото 426409

4. Авокадо + тунець: розрізати авокадо навпіл, витягнути кісточку, а замість неї покласти консервований тунець. Доповнити спеціями..

Лише два інгредієнти: 7 рецептів з авокадо, які може повторити кожен - фото 426407

5. Авокадо + ягоди: у блендері змолоти половину авокадо та порцію заморожених ягід на свій смак.

Лише два інгредієнти: 7 рецептів з авокадо, які може повторити кожен - фото 426405

6. Авокадо + ананас: авокадо очистити та нарізати кубиками разом з ананасом, посолити. Так можна отримати цікавий варіант соусу сальса

Лише два інгредієнти: 7 рецептів з авокадо, які може повторити кожен - фото 426404

7. Авокадо + лайм: збити у блендері авокадо з соком одного лайма, додати спецій. Вийшла ідеальна заправка для салатів.

Лише два інгредієнти: 7 рецептів з авокадо, які може повторити кожен - фото 426406

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Джерело: .cosmo
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