Лише до 50 сторінок: учені здивували дослідженням про книжки

Британські соціологи провели незвичайне книжкове дослідження, яке показало, скільки людей і коли припиняють читати, якщо книжка їм не подобається.

Соціологи з Великобританії проаналізували вподобання тисяч осіб, які активно читають електронні книжки і виявили кілька доволі цікавих фактів. З'ясувалось, що жінки більше захоплюються літературою, аніж чоловіки.

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Річ у тому, що хлопці частенько закидають книжку вже до 50 сторінки, а от дівчата можуть попрощатись з твором після 100. Взагалі дослідження показало, якщо людина перетнула межу у 100 сторінок, то є велика ймовірність, що книгу прочитають до кінця.

Варто додати, що за останні кілька років популярність електронних книг почала підійматись, що не найкраще вплинуло на друковані видання, але дозволило відстежити, як покращилась активність людей. До того ж, знову повернулась на лідерські позиції поезія.

Дослідження про книжки, яке дивує

Також цікавим фактом є те, що всього 5% від всіх електронних книжок повністю дочитують понад 75% осіб. А от 60% від усіх е-книг до останніх сторінок догортають лише 25-50% людей. До слова, шанувальники серіалів опинилась у рядах справді відчайдушних читачів.

Соціологи виявили і те, як відрізняються за популярністю різні жанри у різний період. Приміром, саме фантастику залишають на вихідні дні.

Дослідження про книжки, яке дивує

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