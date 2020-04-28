Користь карантину: українці почали більше читати та купувати книг

А ви почали більше читати під час карантину?

Хоч ми усі страшенно нарікаємо на карантин, який відібрав у нас можливість прогулюватися з друзями, сидіти в улюблених кав'ярнях, а також подорожувати, є у цьому всьому й позитивна сторона. Зокрема, результати дослідження агенції Info Sapiens свідчать про те, що українці почали значно більше читати.

У 2020 році агенція Info Sapiens провела дослідження, аби дізнатися, скільки та що читають наші земляки. В опитуванні брали участь респонденти віком від 16 до 59 років. Результати порівняли з показниками опитування 2014 року, яке проводила компанія "Київстар".

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Отже, з 2014 року кількість людей, котрі регулярно беруться за прочитання книжок, зросла на 21%. Утім, зменшилась середня кількість прочитаних книг за останні три місяці – з 5,6 книги до 4,7 книги.

Суттєво зросла частка покупців книг. Так, за останні 3 місяці 62% опитаних купували книжки (у 2014 році таких було лише 31% респондентів). І якщо у 2014 році друкованих книг купували 30%, то у 2020 – 59. Також зросла частка покупців електронних книжок – з 3% до 51 відсотка.

За останні роки зросла й упізнаваність українських авторів. Якщо у 2014 році 52% респондентів називали бодай одного сучасного українського письменника, то у 2020 цей показник зріс до 61% опитаних.

А яку останню книжку ви прочитали під час карантину? Пишіть у коментарях ;)

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