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Ліпсінк Батл 2 випуск: дивіться новий випуск пародійного шоу

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Ліпсінк Батл 2 випуск - фото 1
Ліпсінк Батл 2 випуск

На телеекранах українців продовжується яскраве шоу "Ліпсінк Батл"! На каналі 1+1 13 березня вийшов другий випуск шоу з зірковими учасниками. Дізнайтеся, які зірки братимуть участь у шоу, та дивіться відео кумедних виступів!

У 2 випуску гумористичного та пародійного проєкту Ліпсінк батл глядачі познайомляться з форматом шоу та ведучими, якими стали Тіна Кароль та Потап. Це популярний американський формат, який 1+1 адаптували в Україні!

І ще: Ліпсінк Батл 1 випуск: дивіться прем'єрний випуск пародійного шоу

"Lip Sync Battle" – це шоу зіркових пародій, яке вже встигло стати хітом у більш ніж 10 країнах світу. Тож відтепер нове зіркове розважальне шоу "Ліпсінк Батл" доступне і на телеекранах українців!

Ліпсінк Батл 2 випуск – дивитися онлайн на 1+1 video від 13.03.2021

У 2 випуску Лінсінк Батл на глядачів чекають неймовірні перевтілення від Маші Єфросиніної, Олени Кравець, Григорія Решетника, Юрія Горбунова, Наталії Холоденко та Євгена Клопотенко.

На глядачів чекає феєричне шоу-пародій, де відомі українські зірки перевтілюються у легенд шоу-бізнесу під хіти, які знають і люблять всі. Головне завдання зірок – максимально переконливо відтворити пісню, копіюючи міміку, зовнішній вигляд, манеру триматися на сцені оригінального виконавця хіта. Учасники проєкту розіб'ються на пари та влаштують між собою запекле змагання за звання кращого пародиста. Боротьба зірок, а також яскраві костюми та декорації нікого не залишать байдужими та гарантовано піднімуть настрій глядачам.

Дивіться також: Учасниці Від пацанки до панянки 2021: біографія і фото 5 сезону

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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