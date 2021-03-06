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Ліпсінк Батл 1 випуск: дивіться прем'єрний випуск пародійного шоу

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Ліпсінк Батл 1 випуск - фото 1
Ліпсінк Батл 1 випуск

На телеекранах українців з'явилося нове яскраве шоу "Ліпсінк Батл"! На каналі 1+1 6 березня вийшов перший випуск шоу з зірковими учасниками. Дізнайтеся, які зірки братимуть участь у шоу, та дивіться відео кумедних виступів!

У 1 випуску гумористичного та пародійного проєкту Ліпсінк батл глядачі познайомляться з форматом шоу та ведучими, якими стали Тіна Кароль та Потап. Це популярний американський формат, який 1+1 адаптували в Україні!

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"Lip Sync Battle" – це шоу зіркових пародій, яке вже встигло стати хітом у більш ніж 10 країнах світу. Тож відтепер нове зіркове розважальне шоу "Ліпсінк Батл" доступне і на телеекранах українців!

Ліпсінк Батл 1 випуск – дивитися онлайн на 1+1 video від 06.03.2021

На глядачів чекає феєричне шоу-пародій, де відомі українські зірки перевтілюються у легенд шоу-бізнесу під хіти, які знають і люблять всі. Головне завдання зірок – максимально переконливо відтворити пісню, копіюючи міміку, зовнішній вигляд, манеру триматися на сцені оригінального виконавця хіта. Учасники проєкту розіб'ються на пари та влаштують між собою запекле змагання за звання кращого пародиста. Боротьба зірок, а також яскраві костюми та декорації нікого не залишать байдужими та гарантовано піднімуть настрій глядачам.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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