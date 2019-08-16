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Погода в Україні 16 серпня: у яких областях буде спекотно
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16 липня в Україні продовжить спадати спека, а опадів у вигляді дощу з грозами поменшає. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.
16 липня, у п'ятницю, найхолодніша погода втримається на заході, де максимальна температура повітря сягне +18+23, а місцями навіть +14+19. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своєму блозі на opinionua.
"Спека потриває на півдні, сході України та у більшості центральних областей, окрім Вінниччини, стовпчики термометрів досягнуть +30+35 градусів. Послаблення спеки на півдні та в східній частині прийде вихідними, там очікується 17-18 серпня 24-29 градусів тепла", – йдеться у повідомленні.
Дощова погода затримається до кінця тижня на заході, а от в Києві суттєвих опадів не прогнозується.
Прогноз погоди на 16 серпня у містах України:
- Ужгород +22+24
- Львів +21+23
- Чернівці +21+23
- Івано-Франківськ +21+23
- Тернопіль +20+22
- Рівне +20+22
- Луцьк +20+22
- Вінниця +20+22
- Хмельницький +21+22
- Житомир +20+22
- Чернігів +21+23
- Черкаси +23+25
- Миколаїв +26+28
- Одеса +28+30
- Херсон +28+30
- Полтава +28+30
- Суми +27+29
- Харків +28+30
- Дніпро +27+29
- Запоріжжя +27+29
- Донецьк +28+30
- Луганськ +26+28
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