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Погода в Україні 16 серпня: у яких областях буде спекотно

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Прогноз погоди - фото 1
Прогноз погоди

16 липня в Україні продовжить спадати спека, а опадів у вигляді дощу з грозами поменшає. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

16 липня, у п'ятницю, найхолодніша погода втримається на заході, де максимальна температура повітря сягне +18+23, а місцями навіть +14+19. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своєму блозі на opinionua.

"Спека потриває на півдні, сході України та у більшості центральних областей, окрім Вінниччини, стовпчики термометрів досягнуть +30+35 градусів. Послаблення спеки на півдні та в східній частині прийде вихідними, там очікується 17-18 серпня 24-29 градусів тепла", – йдеться у повідомленні.

Дощова погода затримається до кінця тижня на заході, а от в Києві суттєвих опадів не прогнозується.

Прогноз погоди на 16 серпня у містах України:

Погода в Україні 16 серпня: у яких областях буде спекотно - фото 347857
  • Ужгород +22+24
  • Львів +21+23
  • Чернівці +21+23
  • Івано-Франківськ +21+23
  • Тернопіль +20+22
  • Рівне +20+22
  • Луцьк +20+22
  • Вінниця +20+22
  • Хмельницький +21+22
  • Житомир +20+22
  • Чернігів +21+23
  • Черкаси +23+25
  • Миколаїв +26+28
  • Одеса +28+30
  • Херсон +28+30
  • Полтава +28+30
  • Суми +27+29
  • Харків +28+30
  • Дніпро +27+29
  • Запоріжжя +27+29
  • Донецьк +28+30
  • Луганськ +26+28

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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