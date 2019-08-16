Погода в Україні 16 серпня: у яких областях буде спекотно

16 липня в Україні продовжить спадати спека, а опадів у вигляді дощу з грозами поменшає. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

16 липня, у п'ятницю, найхолодніша погода втримається на заході, де максимальна температура повітря сягне +18+23, а місцями навіть +14+19. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своєму блозі на opinionua.

"Спека потриває на півдні, сході України та у більшості центральних областей, окрім Вінниччини, стовпчики термометрів досягнуть +30+35 градусів. Послаблення спеки на півдні та в східній частині прийде вихідними, там очікується 17-18 серпня 24-29 градусів тепла", – йдеться у повідомленні.

Дощова погода затримається до кінця тижня на заході, а от в Києві суттєвих опадів не прогнозується.

Прогноз погоди на 16 серпня у містах України:

Ужгород +22+24

Львів +21+23

Чернівці +21+23

Івано-Франківськ +21+23

Тернопіль +20+22

Рівне +20+22

Луцьк +20+22

Вінниця +20+22

Хмельницький +21+22

Житомир +20+22

Чернігів +21+23

Черкаси +23+25

Миколаїв +26+28

Одеса +28+30

Херсон +28+30

Полтава +28+30

Суми +27+29

Харків +28+30

Дніпро +27+29

Запоріжжя +27+29

Донецьк +28+30

Луганськ +26+28

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