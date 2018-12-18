Ліонель Мессі отримав Золоту бутсу: відео

Аргентинець Ліонель Мессі вп'яте в історії став найкращим бомбардиром Європи.

Нападнику "Барселони" Ліонелю Мессі вручили "Золоту бутсу" – приз, який щороку отримує найкращий бомбардир чемпіонатів країн, що входять в УЄФА.

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На рахунку Мессі 34 голи у 36 матчах іспанської Прімери у сезоні-2017/18. Аргентинець випередив форварда "Ліверпуля" Мохамеда Салаха (32 голи у 36 матчах англійської Прем'єр-ліги). 31-річний Мессі отримав "Золоту бутсу" у рекордний п'ятий раз. Раніше це відбувалося у 2010, 2012, 2013 та 2017 роках.

Відзначимо, що аргентинець є найкращим бомбардиром в історії Барселони. У його активі 572 голи.

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