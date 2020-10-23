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Біжи: вийшов новий трейлер трилера з Сарою Полсон
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Hulu представив другий трейлер трилера Біжи з Сарою Полсон і дебютанткою Кірою Аллен. Раніше картину мала випустити студія Lionsgate, проте в справу втрутилася пандемія коронавірусу.
У результаті стрімінговий сервіс купив права на демонстрацію фільму, який вийде під брендом Hulu Originals. В окремих країнах, в тому числі і в Україні, його можна буде побачити в кінотеатрах.
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У центрі сюжету мати, яка піклується про свою дочку-підлітка, що пересувається за допомогою інвалідного крісла. Все життя вона провела за ґратами, бо мати була одержима її опікою. Але одного разу дівчинка дізнається про неї страшну таємницю, через яку змушена боротися за своє життя.
Режисером картини виступив Аніш Чаганті, відомий за screenlife-трилером Пошук від продюсера Тимура Бекмамбетова. Це буде його друга стрічка у ролі постановника. Спочатку реліз картини мав відбутися 8 травня, напередодні Дня матері в Америці. Тепер фільм вийде 20 листопада 2020 року.
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