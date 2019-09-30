Лінивий кіт вигадав, як швидко спускатись сходами: кумедне відео

Коти не дарма вважаються улюбленцями мережі, адже вони не лише можуть виглядати дуже мило, а й постійно дивують своєю поведінкою. А цей лінивий пухнастик вирішив полегшити собі життя та забувати про сходи.

Якщо фраза про те, що лінь - двигун прогресу, здається вам не надто переконливою, то цей домашній улюбленець швидко переконає вас у зворотному. У мережі з'явилось відео, як кіт частково розв'язав проблему з переміщенням сходами.

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Річ у тому, що на верхній сходинці лежить коробка для білизни та побутових предметів, яка стала своєрідним відповідником ліфта для пухнастика. Всього секунда і кіт опиняється прямісінько біля вхідних дверей. Щоправда, такий лайфхак працює лише в один бік та тоді, коли господарі залишають кошик. В інших випадках лінивцю доводиться самостійно підійматись та спускати сходами.

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