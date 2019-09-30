Ці тварини замислили щось погане: епічні фото

Тварини не завжди бувають милими, навіть якщо це домашні улюбленці. У мережі діляться моторошними кадрами з тваринами, які точно задумали якісь пакості. З цими пухнастиками і пернатими краще не жартувати!

Хто сказав, що тварини не вміють залякувати? Герої цих кадрів навряд чи здогадувались, що виглядають доволі загрозливо. Однак користувачі зуміли зловити вдалий момент та поділитись справді епічними знімками. Будь-яка з цих фотографій легко могла б стати заставкою якогось трилера чи фільму жахів. Це і кумедно, і моторошно водночас!

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Jacob C Smith

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Philsrule

Animals With Powerful Auras

Animals With Powerful Auras

boredpanda

Animals With Powerful Auras

Animals With Powerful Auras

Animals With Powerful Auras

Animals With Powerful Auras

Animals With Powerful Auras

Birds With Threatening Auras

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