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Ці тварини замислили щось погане: епічні фото

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Моторошні фото тварин - фото 1
Моторошні фото тварин

Тварини не завжди бувають милими, навіть якщо це домашні улюбленці. У мережі діляться моторошними кадрами з тваринами, які точно задумали якісь пакості. З цими пухнастиками і пернатими краще не жартувати!

Хто сказав, що тварини не вміють залякувати? Герої цих кадрів навряд чи здогадувались, що виглядають доволі загрозливо. Однак користувачі зуміли зловити вдалий момент та поділитись справді епічними знімками. Будь-яка з цих фотографій легко могла б стати заставкою якогось трилера чи фільму жахів. Це і кумедно, і моторошно водночас!

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Animals With Powerful Auras - фото 358423
Animals With Powerful Auras
Animals With Powerful Auras - фото 358422
Animals With Powerful Auras
Animals With Powerful Auras - фото 358421
Animals With Powerful Auras
Birds With Threatening Auras - фото 358420
Birds With Threatening Auras

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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