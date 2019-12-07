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Ліниві та безвідповідальні: поширені міфи про фрілансерів

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Фрілансери працюють не менше, ніж звичайні працівники - фото 1
Фрілансери працюють не менше, ніж звичайні працівники

Ні для кого не є таємницею той факт, що всі більше працівників віддають перевагу роботі не в офісах, а, до прикладу, з дому. Тим паче, якщо така можливість є. Втім, у деяких компаніях досі не готові до такого підходу, адже керівництво досі живе поширеними міфами про фріланс. Про них ми й поговоримо!

Отже, спробуймо зруйнувати найпоширеніші міфи про фріланс, які стоять на заваді комфортній і ефективній роботі!

І ще: Як відпочити, якщо до відпустки ще пів року: дієві поради

№1. Фрілансери уникають роботи

В офісах повно халтурників, які вміло симулюють бурхливу діяльність. Віддаленому працівникові не потрібно прикидатися, що він займається справою – про його ефективності все одно будуть судити за результатами.

Порада менеджеру: до робочого чату і листуванні можна додати щотижневі наради по скайпу.

Порада працівникові: ніколи не працюйте в ліжку. Світло гаджетів погіршує якість сну – через звичку перевіряти пошту в ліжку у вас може розвинутися безсоння. Варто розділити робочу зону і простір для відпочинку. Інакше вийде, що ви живете на роботі.

Відділіть робочу зону від зони відпочинку - фото 372724
Відділіть робочу зону від зони відпочинку

№2. Потрібно постійно доводити, що ви працюєте

Безглуздо закидати робочий чат повідомленнями, прагнучи довести, що ви на роботі. Зайві повідомлення тільки створюють непотрібну тривогу в команді. Дистанційні працівники, як і будь-які інші, приходять на роботу і йдуть з неї – тільки дорога займає у них менше часу.

Порада менеджеру: в команді, де всі працюють з дому, фрілансер не відчуває себе "кинутим". Ще можна придумати статуси для чату, щоб колеги бачили, коли до вас можна звертатися.

№3. Фріланс убиває корпоративну культуру

Хоча віддалені працівники часто не скидаються на подарунки на свята, рідко зустрічаються наживо і на корпоративах, між ними все одно формуються робочі відносини. Командний дух від цього не втрачається, якщо всім по-справжньому цікаво працювати разом.

Порада менеджеру: під час відеоконференцій можна говорити не тільки про підсумки кварталу, а й про повсякденне життя – small talk допоможе розрядити обстановку і пізнати один одного трохи краще.

Фріланс ніяк не впливає на корпоративну культуру - фото 372725
Фріланс ніяк не впливає на корпоративну культуру

№4. Фрілансери доступні 24/7

Здається, що якщо людина працює з дому, то їй не складно виконати невелике доручення або відповісти на повідомлення в будь-який час. Шкідливий міф.

Порада менеджеру: складіть графік і відзначте, о котрій годині працює кожен співробітник. Звертайтеся до нього тільки в цей час. Графік повинен бути на очах у всіх.

Порада працівникові: не намагайтеся виконати денну норму за кілька годин, краще розбийте день на продуктивні відрізки і влаштовуйте п'ятихвилинні перерви, як тільки втомитеся.

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Джерело: Trello
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