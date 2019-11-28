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Де працюють найщасливіші люди

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На роботу як на свято - фото 1
На роботу як на свято / telegraf

Сфери праці, де працюють найщасливіші люди, визначили на основі опитування експерти компанії з працевлаштування Headhunter.

Так, найщасливіші люди працюють в медицині, фармацевтиці та на держслужбі, а найбільш нещасливими виявилися фахівці в автомобільному бізнесі і представники робітничих професій.

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Респонденти оцінювали, наскільки вони щасливі за шкалою від 0 до 10. Середня оцінка рівня щастя у працівників медицини і фармацевтики виявилася найвищою 6,1 бала. На другому місці сфера держслужби (5,9 бала), на третьому – фахівці в галузі управління персоналом (5,8 бала). А от найменше відчувають щастя від своєї роботи представники сфери автобізнесу (4,4 бала), а також робочі (4,7 бала).

Що цікаво, з'ясувалося також, що респонденти у віці від 55 років і старші відчувають себе щасливішими, ніж молодь у віці від 18 до 24 років.

Де працюють найщасливіші люди - фото 370674

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Джерело: telegraf
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