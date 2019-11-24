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Як відпочити, якщо до відпустки ще пів року: дієві поради
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Відпустка придумана не лише для того, щоб постити мільйон сторіс і засмагати на пляжі. Вона також створена для того, аби ви відпочили, набралися сил та енергії на нові звершення. Втім, що ж робити, якщо піти на заслужений відпочинок ви зараз не можете? Читайте далі наші поради.
Отже, ці три поради допоможуть тим, хто не може найближчим часом узяти відпустку, але надзвичайно сильно потребує повноцінного відпочинку!
І ще: 5 звичок, яких варто позбутися до 30 років
1. Змініть обстановку
Безліч психологічних експериментів і досліджень підтвердили, що зміна обстановки позитивно впливає на наш настрій і продуктивність.
Щодня бачити один і той же стіл, комп'ютер і чотири стіни кабінету, звичайно, стомлює. Якщо обстановка на робочому місці почала вас дратувати, значить, настав час щось змінити. Інакше робота буде викликати все більше негативних емоцій.
Не обов'язково робити кардинальні зміни. Можна просто поміняти заставку на робочому столі, повісити картину, поставити на стіл дороге серцю фото, вазонок з кімнатною рослиною, милу іграшку або сувенір. Якщо є можливість, переставте стіл в інше місце або попрацюйте в іншому приміщенні.
2. Змініть розпорядок дня
Ми часто боїмося змін і не наважуємося зробити щось незвичне. Однак така поведінка може мати негативні наслідки. Ми чіпляємося за усталені порядки, навіть якщо вони не приносять користі.
Нейробіологи довели, що мозок людини завжди потребує чогось нового. Навіть найменші зміни у розпорядку внесуть різноманітність і новизну, а також підвищать вашу концентрацію.
Цей спосіб також розвиває креативне мислення. Відмова від звичного робочого розкладу підвищує нейропластичність мозку – здатність утворювати нові нейронні зв'язки.
Перенесіть вечірні тренування в залі на ранок перед походом на роботу, снідайте в іншому місці або знайдіть нові методи виконання стандартних завдань.
3. Вимкніть смартфон
Ця порада може звучати нереалістично, адже без телефона в наші дні нікуди. Однак час, витрачений в інтернеті, можна провести значно цікавіше і продуктивніше.
Не варто перевіряти пошту і відповідати на робочі листи під час посиденьок з друзями або рідними. Звичайно, не потрібно зникати й уникати дзвінків у неробочий час. Просто не дозволяйте пристроям віднімати у вас надто багато часу і сил.
Може, в найближчому майбутньому у вас і не передбачається повноцінної відпустки, але можна спробувати трохи відволіктися від робочих проблем і не сприймати їх близько до серця.
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