Ліниві рисові роли – домашній рецепт від шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом, щоб ви спробували особливу страву японської кухні за його рецептом. Він закликає спробувати цей варіант рисових ролів. Скуштуйте й ви вдома!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати рисові роли.

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Чи є тут любителі суші та ролів? Пропоную незвичний рецепт, який урізноманітнить раціон та здивує гостей", – коментує кухар.

Інгредієнти:

Рисовий папір – 1 шт.

Рис для суші готовий – 50 г

Лист Норі – 1 шт.

Свіжий лосось – 30 г

Соус "Унагі" – 10 г

Авокадо – 10 г

Морква – 3 г

Огірок – 3 г

Майонез – 10 г

Соус "Шрірача" – 2 г

Кунжут – 5 г

Соєвий соус – 30 мл

Рисовий папір треба змочити у воді. З усього цього формуємо рол так, як показано на відео.

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