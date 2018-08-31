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Лінійка на 1 вересня: чому не треба проводити Перший дзвоник

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Чим шкідливі лінійки на 1 вересня

Шкільні лінійки на 1 вересня дуже популярні в Україні, однак насправді вони є шкідливим для дітей. Дізнайтеся, чому Перший дзвоник не варто проводити в школах.

Шкільні лінійки під палючим сонцем або дощем, виснажливе вишиковування, тривалі промови - це може завдати удару дітям. Глава МОЗ Уляна Супрун на своїй сторінці в соцмережі Facebook наголосила, що щороку з'являються новини про дітей, які знепритомніли під час урочистостей.

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"При чому неважливо, чи проводяться вони на вулиці, чи у приміщенні. Адже натовп людей, стояння на одному місці, спека чи задуха погано впливають на здоров’я. У сонячну погоду дитина може отримати тепловий удар чи опік шкіри, знепритомніти, почати блювати, почуватись дезорієнтованою. Так само не додасть здоров’я стояння під дощем", - наголосила медик.

Чим шкідливі лінійки на 1 вересня - фото 273270
Чим шкідливі лінійки на 1 вересня

Варто розуміти, що у будь-яку погоду ультрафіолетові промені є небезпечними, а найбільша їхня активність припадає саме у той час, коли проводять лінійки. Навіть 15 хвилин під сонцем можуть підняти ризики розвитку порушень зору і раку шкіри. До того ж, ні тінь від парасольок, дахів чи дерев не може повноцінно захистити від сонця.

Також лінійки шкодять і психічного здоров'ю школярів, адже велика кількість невідомих людей, тривалі розмови з не дуже зрозумілою ціллю, призводять до стресу. Тому у МОЗ не радять проводити лінійки, адже їх можна замінити якимись цікавими уроками.

Чим шкідливі лінійки на 1 вересня - фото 273271
Чим шкідливі лінійки на 1 вересня

Якщо шкільної лінійки не уникнути, то ці поради, створені спільно з психологом Вікторією Горбуновою, допоможуть зменшити ризики:

  • Подбайте про захист від сонця та теплових травм. В іншому випадку потрібно обмежити час лінійки та стежить, щоб у дітей був доступ до води, а поряд чергував медпрацівник.
  • Знизити рівень стресу також допомагає попереднє знайомство між дітлахами, адже це дозволить розрядити обстановку та розговоритися дітям.
  • Дайте дітям можливість порухатись перед подією, адже їм доведеться простояти певний час.
  • Поясніть школярам, для чого їм лінійка та що робить їхній клас на ній.

"Це може бути й підтримка менших, і виступ, і вітання промовців. А ще, спроба пояснити мету дітям часто допомагає саме дорослим усвідомити непотрібність, та, подекуди, й безглуздість окремих справ та ідей. Є стільки цікавих речей, щоби весело та з користю провести час. Не треба його гаяти на совєтські "урочистості", - підсумувала Супрун

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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