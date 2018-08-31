На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Лінійка на 1 вересня: чому не треба проводити Перший дзвоник
-
- 52
Шкільні лінійки на 1 вересня дуже популярні в Україні, однак насправді вони є шкідливим для дітей. Дізнайтеся, чому Перший дзвоник не варто проводити в школах.
Шкільні лінійки під палючим сонцем або дощем, виснажливе вишиковування, тривалі промови - це може завдати удару дітям. Глава МОЗ Уляна Супрун на своїй сторінці в соцмережі Facebook наголосила, що щороку з'являються новини про дітей, які знепритомніли під час урочистостей.
І ще: 5 книг про школу, які допоможуть батькам зрозуміти своїх дітей
"При чому неважливо, чи проводяться вони на вулиці, чи у приміщенні. Адже натовп людей, стояння на одному місці, спека чи задуха погано впливають на здоров’я. У сонячну погоду дитина може отримати тепловий удар чи опік шкіри, знепритомніти, почати блювати, почуватись дезорієнтованою. Так само не додасть здоров’я стояння під дощем", - наголосила медик.
Варто розуміти, що у будь-яку погоду ультрафіолетові промені є небезпечними, а найбільша їхня активність припадає саме у той час, коли проводять лінійки. Навіть 15 хвилин під сонцем можуть підняти ризики розвитку порушень зору і раку шкіри. До того ж, ні тінь від парасольок, дахів чи дерев не може повноцінно захистити від сонця.
Також лінійки шкодять і психічного здоров'ю школярів, адже велика кількість невідомих людей, тривалі розмови з не дуже зрозумілою ціллю, призводять до стресу. Тому у МОЗ не радять проводити лінійки, адже їх можна замінити якимись цікавими уроками.
Якщо шкільної лінійки не уникнути, то ці поради, створені спільно з психологом Вікторією Горбуновою, допоможуть зменшити ризики:
- Подбайте про захист від сонця та теплових травм. В іншому випадку потрібно обмежити час лінійки та стежить, щоб у дітей був доступ до води, а поряд чергував медпрацівник.
- Знизити рівень стресу також допомагає попереднє знайомство між дітлахами, адже це дозволить розрядити обстановку та розговоритися дітям.
- Дайте дітям можливість порухатись перед подією, адже їм доведеться простояти певний час.
- Поясніть школярам, для чого їм лінійка та що робить їхній клас на ній.
"Це може бути й підтримка менших, і виступ, і вітання промовців. А ще, спроба пояснити мету дітям часто допомагає саме дорослим усвідомити непотрібність, та, подекуди, й безглуздість окремих справ та ідей. Є стільки цікавих речей, щоби весело та з користю провести час. Не треба його гаяти на совєтські "урочистості", - підсумувала Супрун
Читайте також: День знань 1 вересня: коли буде Перший дзвоник 2018 в школі
-
15:13Volkswagen показав інтер'єр маленького кросовера T-Cross
-
15:00Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
-
14:55Мережу підкорив кадр з Національного парку у США
-
14:44Холлі Беррі вміло пожартувала над принцом Гаррі
-
14:28Німецький фотограф ділиться мандрами світом
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
14:16Флагман Xiaomi Mi Mix 3: з'явився перший рендер
-
13:57Медик розповіла, як зробити плоский живіт
-
13:43Енріке Іглесіас показав на кумедному відео, як розважає малечу
-
13:29Брітні Спірс показала запальні танці у Парижі
-
13:15Вчені з'ясували, навіщо жінки публікують в мережі сексуальні селфі
-
12:55Нові фільми вересня 2018: найкращі прем'єри місяця
-
12:35У мережу злили секретні фото iPhone XS
-
12:18Яку погоду очікувати на вихідних в Україні
-
Улюблені серіали 90-х, які дивився кожен з нас
-
12:07Найтовстіша модель прикрасила обкладинку глянцю
-
11:55Зважені та щасливі 8 сезон 1 випуск: скільки скинув Вірастюк за тиждень
-
11:41Лінійка на 1 вересня: чому не треба проводити Перший дзвоник
-
11:29Принц Гаррі і Меган Маркл вибрали хрещених батьків для своєї майбутньої дитини
-
11:14Акустичні гітари Yamaha – інструменти для поціновувачів звуку
-
11:085 книг про школу, які допоможуть батькам зрозуміти своїх дітей
-
10:56В Австралії впав метеорит: з'явилося відео
-
10:45Емінем раптово випустив альбом Kamikaze: слухайте всі треки
-
10:27Німецькі вчені назвали найкращий продукт для чоловічого здоров'я
-
10:12Ратажковскі поділилась дивним фото на пляжі
-
15:00Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
-
12:55Нові фільми вересня 2018: найкращі прем'єри місяця
-
11:085 книг про школу, які допоможуть батькам зрозуміти своїх дітей
-
08:15Максимум драйву! Плейлист нових рок-треків серпня
- 30 серпня
-
19:47Результати жеребкування Ліги чемпіонів: у яку групу потрапив Шахтар
-
17:00Хіти 70-90: дізнайся, яка пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
-
14:40Вчені визначили, скільки хвилин сексу необхідно жінці для щастя
-
11:56Які смартфони українці шукають на OLX: названо ТОП-10 брендів
-
07:13Лікарі не рекомендують пити фільтровану воду
- 29 серпня
-
19:47Чоловіків цих знаків Зодіаку неможливо приручити
-
17:28Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Будву
-
16:00Тест: Що ви знаєте про Майкла Джексона?
-
14:14Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
-
13:37Ці 15 ознак свідчать про те, що вам недоплачують на роботі
-
09:45Названо найпопулярніші треки літа
-
07:14Не переймайтесь за усмішку: ці продукти можна сміливо їсти
-
00:08Динамо – Аякс: рахунок та огляд матчу Ліги чемпіонів
- 28 серпня
-
21:18Названо несподівану причину швидкої розрядки смартфонів
-
19:17Якою буде погода в Україні на 1 вересня
-
14:55МастерШеф 8 сезон: судді оголосили нові правила проекту
-
13:26Динамо – Аякс: прогноз і ставки букмекерів на матч Ліги Чемпіонів
-
11:44З YouTube зникне найважливіша функція
-
09:22Скільки білка на день потрібно їсти
-
07:13Учені встановили тривалість сну, що продовжує життя
- 27 серпня
-
22:22Що не варто постити в соцмережі, щоб вам не відмовили в роботі