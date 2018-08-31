Лінійка на 1 вересня: чому не треба проводити Перший дзвоник

Шкільні лінійки на 1 вересня дуже популярні в Україні, однак насправді вони є шкідливим для дітей. Дізнайтеся, чому Перший дзвоник не варто проводити в школах.

Шкільні лінійки під палючим сонцем або дощем, виснажливе вишиковування, тривалі промови - це може завдати удару дітям. Глава МОЗ Уляна Супрун на своїй сторінці в соцмережі Facebook наголосила, що щороку з'являються новини про дітей, які знепритомніли під час урочистостей.

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"При чому неважливо, чи проводяться вони на вулиці, чи у приміщенні. Адже натовп людей, стояння на одному місці, спека чи задуха погано впливають на здоров’я. У сонячну погоду дитина може отримати тепловий удар чи опік шкіри, знепритомніти, почати блювати, почуватись дезорієнтованою. Так само не додасть здоров’я стояння під дощем", - наголосила медик.

Чим шкідливі лінійки на 1 вересня

Варто розуміти, що у будь-яку погоду ультрафіолетові промені є небезпечними, а найбільша їхня активність припадає саме у той час, коли проводять лінійки. Навіть 15 хвилин під сонцем можуть підняти ризики розвитку порушень зору і раку шкіри. До того ж, ні тінь від парасольок, дахів чи дерев не може повноцінно захистити від сонця.

Також лінійки шкодять і психічного здоров'ю школярів, адже велика кількість невідомих людей, тривалі розмови з не дуже зрозумілою ціллю, призводять до стресу. Тому у МОЗ не радять проводити лінійки, адже їх можна замінити якимись цікавими уроками.

Чим шкідливі лінійки на 1 вересня

Якщо шкільної лінійки не уникнути, то ці поради, створені спільно з психологом Вікторією Горбуновою, допоможуть зменшити ризики:

Подбайте про захист від сонця та теплових травм. В іншому випадку потрібно обмежити час лінійки та стежить, щоб у дітей був доступ до води, а поряд чергував медпрацівник.

Знизити рівень стресу також допомагає попереднє знайомство між дітлахами, адже це дозволить розрядити обстановку та розговоритися дітям.

Дайте дітям можливість порухатись перед подією, адже їм доведеться простояти певний час.

Поясніть школярам, для чого їм лінійка та що робить їхній клас на ній.

"Це може бути й підтримка менших, і виступ, і вітання промовців. А ще, спроба пояснити мету дітям часто допомагає саме дорослим усвідомити непотрібність, та, подекуди, й безглуздість окремих справ та ідей. Є стільки цікавих речей, щоби весело та з користю провести час. Не треба його гаяти на совєтські "урочистості", - підсумувала Супрун

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